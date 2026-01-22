A Cislago si cresce leggendo: tornano le letture ad alta voce per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni

Un appuntamento speciale attende i più piccoli sabato 24 gennaio a Cislago, dove la Biblioteca comunale propone una mattinata di letture ad alta voce dedicate a bambine e bambini dai 3 ai 6 anni. L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto “Piccoli lettori forti – 12 libri per 12 mesi”, promosso dal programma nazionale Nati per Leggere, con il supporto del Comune di Cislago e dell’assessorato alla Cultura.

L’incontro si terrà alle 10.30 in biblioteca, e sarà curato dalle volontarie che accompagneranno i piccoli ascoltatori nel mondo delle storie attraverso la lettura di un albo illustrato pensato per stimolare la fantasia e l’amore per i libri sin dalla prima infanzia.

Il libro protagonista dell’incontro sarà “Streghetta Nocciola. Un anno nella foresta” di Phoebe Wahl, una dolcissima storia ambientata in mezzo alla natura, in cui i giovani lettori potranno seguire la piccola strega durante lo scorrere delle stagioni. Un racconto che intreccia magia, ambiente e scoperta, perfetto per avvicinare i bambini ai temi dell’ecologia e del ritmo della natura.

La partecipazione è gratuita, ma è consigliata la prenotazione scrivendo a biblioteca@comune.cislago.va.it oppure chiamando il numero 02 96380722.