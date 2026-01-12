Varese News

A Cuvio una serata d’altri tempi con Buster Keaton e la musica dal vivo di Carlo Balzaretti

La rassegna "Paesaggi Sonori" riparte nel 2026 con un omaggio alla magia del cinema muto e alla musica dal vivo, in scena al Teatro Comunale di Cuvio. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito, con possibilità di lasciare un’offerta per sostenere il progetto

paesaggio sonori

Dopo la pausa natalizia, la rassegna culturale Paesaggi Sonori torna a ravvivare l’inverno dell’alto Varesotto con nuove proposte. Il prossimo appuntamento è in programma sabato 20 gennaio 2026 alle ore 21 presso il Teatro Comunale di Cuvio, dove il pianista Carlo Balzaretti guiderà il pubblico in un viaggio affascinante nel mondo del cinema muto con “La musica nel cinema”.

Musica dal vivo per i capolavori di Buster Keaton

Durante la serata verranno proiettati tre celebri cortometraggi del grande Buster Keaton: One Week (Una Settimana), The Boat (La barca) e The Scarecrow (Lo spaventapasseri). A sonorizzarli dal vivo sarà Carlo Balzaretti, pianista milanese di fama internazionale, che con la sua maestria ricreerà l’atmosfera autentica delle sale cinematografiche dei primi del Novecento.

L’evento rappresenta un affascinante “ritorno al passato” in un’epoca in cui la musica dal vivo accompagnava le immagini sullo schermo, arricchendole di pathos ed emozione. Il pubblico potrà così rivivere l’esperienza originale del cinema muto, in cui il pianista in sala era parte integrante dello spettacolo.

Carlo Balzaretti: un pianista tra palcoscenico e formazione

Nato a Milano, Carlo Balzaretti ha iniziato giovanissimo la carriera concertistica, esibendosi in centinaia di recital pianistici e cameristici in Italia e all’estero. Ha partecipato a trasmissioni televisive per la Rai, ha vinto prestigiosi concorsi internazionali e oggi dirige l’Istituto Puccini di Gallarate. La sua presenza impreziosisce un evento pensato per unire musica, cultura e memoria cinematografica.

La rassegna continua fino a maggio

Paesaggi Sonori proseguirà fino a fine maggio con un ricco calendario di eventi che toccheranno diversi comuni dell’alto Varesotto, tra cui Ferrera, Brezzo di Bedero, Marchirolo e Maccagno. Il programma prevede concerti di musica classica, da camera e leggera, oltre a lezioni-concerto, conferenze musicali e presentazioni di libri a tema.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito, con possibilità di lasciare un’offerta per sostenere il progetto.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Pubblicato il 12 Gennaio 2026
