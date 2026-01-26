A Fagnano Olona per la Giornata della Memoria il CRT “Teatro-Educazione” porta in scena “La banalità del male”

In occasione della Giornata della Memoria, sabato 31 gennaio alle ore 16, l’Aula Magna della scuola “Fermi” di Fagnano Olona (piazza A. Di Dio, 13) ospita la performance teatrale “La banalità del male. Quando il pensiero tace” a cura del collettivo CRT “Teatro-Educazione”. L’ingresso è libero e gratuito.

Un percorso teatrale tra storia e coscienza

Lo spettacolo trae ispirazione dalle riflessioni della filosofa Hannah Arendt sul processo ad Adolf Eichmann, funzionario del regime nazista e figura chiave nell’organizzazione dello sterminio degli ebrei. Attraverso la scena, il collettivo porta in primo piano domande profonde sul senso del bene e del male, e sul ruolo del pensiero critico nella storia e nella vita quotidiana.

L’iniziativa si inserisce nel contesto della rassegna nazionale Ra.Na. Gr.Es.Ba. (Rassegna Nazionale Gruppi Espressivi di Base), il cui tema per l’edizione 2026 è “No alla guerra!”. Una cornice ideale per una riflessione civile e culturale su temi universali come la memoria, la responsabilità e la pace.

Ra.Na. Gr.Es.Ba., una rassegna con radici profonde

La Ra.Na. Gr.Es.Ba. è più di una semplice rassegna teatrale: è un progetto culturale che affonda le sue radici nell’esperienza di decentramento teatrale nato negli anni ’70 a Torino. In quegli anni, esperimenti innovativi promossero la nascita di gruppi espressivi nei quartieri periferici, che si fecero promotori di cultura dal basso. Da quell’esperienza nasce l’idea di una rassegna nazionale dedicata ai gruppi di base, non professionisti, che usano il teatro come strumento di dialogo, espressione e cambiamento.

Per il collettivo del CRT “Teatro-Educazione” di Fagnano Olona, diretto da Gaetano Oliva, questa rassegna rappresenta un legame importante con le proprie radici artistiche e sociali. Il teatro, inteso come luogo di relazione e partecipazione, diventa così un veicolo di educazione e consapevolezza.

La partecipazione alla performance è gratuita. Per ulteriori dettagli sull’iniziativa e sul progetto CRT “Teatro-Educazione” è possibile consultare i canali ufficiali del collettivo.