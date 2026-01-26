A Fagnano Olona per la Giornata della Memoria il CRT “Teatro-Educazione” porta in scena “La banalità del male”
Una performance intensa e riflessiva sull'eredità del pensiero di Hannah Arendt, sabato 31 gennaio all'Aula Magna della scuola Fermi
In occasione della Giornata della Memoria, sabato 31 gennaio alle ore 16, l’Aula Magna della scuola “Fermi” di Fagnano Olona (piazza A. Di Dio, 13) ospita la performance teatrale “La banalità del male. Quando il pensiero tace” a cura del collettivo CRT “Teatro-Educazione”. L’ingresso è libero e gratuito.
Un percorso teatrale tra storia e coscienza
Lo spettacolo trae ispirazione dalle riflessioni della filosofa Hannah Arendt sul processo ad Adolf Eichmann, funzionario del regime nazista e figura chiave nell’organizzazione dello sterminio degli ebrei. Attraverso la scena, il collettivo porta in primo piano domande profonde sul senso del bene e del male, e sul ruolo del pensiero critico nella storia e nella vita quotidiana.
L’iniziativa si inserisce nel contesto della rassegna nazionale Ra.Na. Gr.Es.Ba. (Rassegna Nazionale Gruppi Espressivi di Base), il cui tema per l’edizione 2026 è “No alla guerra!”. Una cornice ideale per una riflessione civile e culturale su temi universali come la memoria, la responsabilità e la pace.
Ra.Na. Gr.Es.Ba., una rassegna con radici profonde
La Ra.Na. Gr.Es.Ba. è più di una semplice rassegna teatrale: è un progetto culturale che affonda le sue radici nell’esperienza di decentramento teatrale nato negli anni ’70 a Torino. In quegli anni, esperimenti innovativi promossero la nascita di gruppi espressivi nei quartieri periferici, che si fecero promotori di cultura dal basso. Da quell’esperienza nasce l’idea di una rassegna nazionale dedicata ai gruppi di base, non professionisti, che usano il teatro come strumento di dialogo, espressione e cambiamento.
Per il collettivo del CRT “Teatro-Educazione” di Fagnano Olona, diretto da Gaetano Oliva, questa rassegna rappresenta un legame importante con le proprie radici artistiche e sociali. Il teatro, inteso come luogo di relazione e partecipazione, diventa così un veicolo di educazione e consapevolezza.
fagnano olona
La partecipazione alla performance è gratuita. Per ulteriori dettagli sull’iniziativa e sul progetto CRT “Teatro-Educazione” è possibile consultare i canali ufficiali del collettivo.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Viacolvento su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su Rifiuti, il Varesotto corre verso l'80% di differenziata: Taino e Brinzio campioni, due soli comuni sotto la soglia
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.