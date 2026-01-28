A Ferno la Gioeubia 2026: falò, tradizione e folklore in piazza del Lavatoio

Oltre al rogo propiziatorio ci sarà anche l’esibizione dei frustatori e ci saranno le proposte gastronomiche

Ferno si prepara a rinnovare uno dei riti più antichi e identitari della tradizione lombarda: la Gioeubia. L’appuntamento è per giovedì 29 gennaio 2026, in piazza del Lavatoio, dove il Gruppo Alpini di Ferno, con il patrocinio del Comune, organizza una serata che unisce cultura popolare, convivialità e spettacolo (nella foto: il fantoccio del 2020).

La manifestazione prenderà il via alle 20, con l’apertura dello stand gastronomico, attivo anche con servizio da asporto. A seguire, dalle 20.45, sono previste le esibizioni dei gruppi folkloristici, tra cui gli Sbandieratori di Ferno e i Frustatori, protagonisti di una tradizione spettacolare e simbolica profondamente radicata nel territorio.

I Frustatori non sono semplici figuranti. A Ferno questa tradizione è portata avanti dal Gruppo Folcloristico Frustatori Ferno, associazione che da anni lavora per preservare e trasmettere questo patrimonio immateriale, partecipando a eventi locali e manifestazioni storiche (e portandole a Ferno).

Il momento culminante della serata è previsto alle 21, con la tradizionale accensione del falò, simbolo della Gioeubia: il rogo della vecchia stagione, che secondo la tradizione popolare segna la fine dell’inverno e l’inizio di un nuovo ciclo.

L’iniziativa coinvolge anche il Comitato Genitori di Ferno, a conferma di una festa che è prima di tutto comunitaria, capace di unire generazioni diverse attorno a riti condivisi e riconoscibili.