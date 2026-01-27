A Ferno un dibattito sul futuro dei servizi sanitari

Esperti e sindacati a confronto per raccogliere le istanze dei cittadini sul territorio

L’Alleanza Cooperativa San Martino organizza un momento di approfondimento dedicato ai servizi sanitari e alla loro evoluzione sul territorio. L’incontro, intitolato Cara Sanità, si svolgerà venerdì 30 gennaio alle 21:15 nella sede di via Mazzini 16 a Ferno. Al centro del dibattito ci sono le modalità di utilizzo del sistema attuale e le strategie per garantirne la tenuta in futuro.

La serata ospita gli interventi di Marco Caldiroli, presidente di Medicina Democratica, e Giampietro Camatta, segretario dello Spi Cgil provinciale. Il confronto nasce per esaminare da vicino la situazione dei servizi locali, raccogliendo le istanze dei cittadini. L’iniziativa viene definita come «un’occasione per confrontarsi sul tema ascoltando i cittadini nell’ottica della propositività, delle criticità e potenzialità offerte dai nuovi servizi sanitari sul territorio».

A moderare l’evento sarà Nunzia Demurtas, consigliera comunale del gruppo Cambiare Ferno. Il focus della serata riguarda la comprensione dei meccanismi della sanità pubblica e la ricerca di soluzioni concrete per rispondere ai bisogni della popolazione, analizzando i cambiamenti strutturali che stanno interessando la medicina di prossimità.