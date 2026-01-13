A Gallarate una “cabina di regia” che rivoluziona il controllo della circolazione ferroviaria

È attivo da lunedì 12 gennaio, nella Stazione di Gallarate un nuovo Apparato Centrale Computerizzato (ACC)* per la gestione ed il controllo della circolazione ferroviaria.

Investimento economico di oltre 50 milioni di euro

Il nuovo impianto, uno dei sistemi di massimo livello tecnologico nel settore del segnalamento ferroviario, è una vera e propria “cabina di regia” che, grazie alle tecnologie di ultima generazione, rendono più affidabile l’infrastruttura incrementando gli standard di regolarità e puntualità dei treni.

Più di 250 i tecnici che hanno realizzato e messo in esercizio il nuovo apparato, uno dei più moderni impianti utilizzati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) per controllare e gestire il traffico ferroviario.

I comandi saranno impartiti dagli operatori della circolazione utilizzando un’interfaccia non più di tipo elettromeccanico, bensì computerizzato tramite software dedicato.

L’intervento rappresenta un ulteriore fase di avanzamento del programma di potenziamento infrastrutturale in corso su tutta la rete ferroviaria nazionale.

L’attivazione del nuovo apparato conclude un più ampio intervento di adeguamento agli standard europei per il traffico merci previsti sulle reti TEN-T, aumentando la capacità a favore dei due raccordi ferroviari presenti nell’impianto.

Inoltre, costituirà un elemento fondamentale per il completamento del nuovo collegamento ferroviario Malpensa Terminal 2-Gallarate, che sarà attivato da Ferrovienord nelle successive settimane.