A Ganna la corsa sulla torbiera ghiacciata, dove i cani ballano e si pattina nell’area C

La timidezza viene subito superata da chi per la prima volta arriva alla torbiera gelata perché la prima domanda che ci si pone sta ad un piano molto basso dell’esistenza cioè sotto le suole delle scarpe: sul ghiaccio si riesce a camminare?

Poi però, oltre a timidi turisti del freddo che raggiungono la riva appunto in scarponcini, l’altra domanda, cioè se il ghiaccio regge, viene anch’essa rapidamente superata dai volteggi di una ragazza in nero, fisico atletico, uno settanta sui pattini, che con enorme disinvoltura affronta diverse volute nello stesso punto, al centro della superficie che diventa una pista.

Affianco le passa un uomo in giacca, un fare elegante che tiene in mano un bastone da hockey; segue un disco che a dire il vero, rispetto a quanto si è abituati ad osservare durante le partite, fa un po’ fatica a viaggiare per via delle asperità sul ghiaccio firmate da centinaia, forse migliaia di pattinatori in questi giorni all’opera sul ghiaccio di Ganna. Il termometro va giù, chi ama il freddo non aspetta altro, il primo pensiero da queste parti, ma anche altrove parte subito con la domanda: «Sarà ghiacciato?».

Parte il tam tam e il parcheggio che sta dietro alla badia, di fianco al campo da calcio, si riempie. Il posto abbacinante anche senza il sole è una conca racchiusa dalle cime delle prealpi; alberi e colori dalle tinte piuttosto scure permettono di sentirsi fuori dal mondo, e invece si è al centro di un ritrovo che anche a metà mattina di un giorno lavorativo infrasettimanale è affollato da almeno una trentina di persone: chi pattina, chi passeggia, un cane dal pelo lungo si fa una dormita anche lui sul ghiaccio a poca distanza da un canneto, cinque, sei metri dalla riva. Altri due simili fanno conoscenza a centro pista, ed è subito un valzer a otto zampe.

Invece lei, giovane sportiva è già star dei social: le pagine locali sono piene di video dedicati alla pattinatrice instancabile che continua giro su giro le sue evoluzioni, viene fotografata e ripresa su altri video, finirà in altri post. Questo accadeva giovedì, col termometro piuttosto in basso e di parecchi gradi sotto lo zero a mattinata fatta, col sole pallido che fatica a scaldare. Già nella giornata di venerdì la temperatura è più alta, ma a far ricordare che l’equilibrio ghiacciato di questo bacino è instabile ci pensano i rumori che di tanto in tanto si percepiscono arrivare dal basso fondale, come rintocchi irregolari, forse bolle d’aria che si muovono sotto alla superficie sebbene nessuno vi presti particolare attenzione. E a rammentare questo delicato equilibrio ci pensa un avviso del Parco campo dei fiori dedicato proprio alla torbiera di Ganna, area di straordinario valore naturalistico, tutelata sia come parte della Riserva Naturale Lago di Ganna sia all’interno della Rete Natura 2000, in qualità di Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale. Un patrimonio ambientale delicato, che richiede il rispetto di regole precise per garantire la conservazione.

Infatti «per motivi di tutela ambientale è severamente vietato oltrepassare il margine dello specchio d’acqua aperto principale, incluso il canale di collegamento e le zone di tutela integrale (area A). L’unica area in cui è consentita l’attività di pattinaggio è l’area C, corrispondente esclusivamente allo specchio d’acqua principale», spiega l’avviso del parco. Prosegue l’avvertimento: «In considerazione della forte escursione termica tipica di questo periodo, gli enti gestori invitano tutti i visitatori a prestare la massima attenzione e a non salire né percorrere la superficie ghiacciata della torbiera qualora non siano presenti adeguate condizioni ambientali e di sicurezza. Il rischio di una rottura improvvisa dello strato di ghiaccio rappresenta infatti un pericolo concreto».