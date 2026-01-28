A Golasecca c’è un museo che raccolta la vita dei primi celti d’Italia

Il Centro Museale Gam Golasecca Archeologia Multimediale lo scorso 2 dicembre, nell’ambito della diciottesima edizione della manifestazione di Regione Lombardia RiconosciLO! , è entrato ufficialmente a far parte della rete costituita da 214 istituzioni culturali regionali con la qualifica di Raccolta museale.

“L’ambito riconoscimento, raggiunto grazie al sostegno del Comune e all’impegno del direttore del GAM Lucina Caramella con la collaborazione del Centro di Studi Preistorici e Archeologici e di Davide Frezzato presidente dell’Università Senza Età di Sesto Calende, attesta il possesso dei requisiti di qualità previsti dal Ministero della Cultura e accresce visibilità e prestigio del percorso espositivo del museo” dice la nota dell’amministrazione comunale.

Una collezione e un allestimento che, attraverso reperti dell’età del Ferro (XII-V secolo a.C.), pannelli descrittivi e strumenti multimediali, ricostruiscono ritmi e gesti della vita quotidiana dei golasecchiani: i primi Celti d’Italia”.

“La rilevanza della civiltà di Golasecca è ben nota dalla metà del XIX secolo per le peculiari caratteristiche tipologiche che l’hanno resa famosa nell’ambito dell’archeologia scientifica internazionale, specificità in seguito riconosciute proprio con il nome del luogo in cui avvennero i primi rinvenimenti di materiali e per le quali è di fatto la prima cultura preistorica italiana ad essere stata studiata”.

Per comunicare alla Comunità di Golasecca il significativo risultato conseguito, il 7 febbraio, dalle ore 16, al Gam, verrà simbolicamente consegnata la targa del riconoscimento al Sindaco junior al fine di condividere con il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) la responsabilità di conservare e valorizzare il patrimonio archeologico del “loro” museo.

“Il coinvolgimento fattivo dei giovani componenti del CCR, alunni della scuola secondaria di primo grado di Golasecca in carica dal febbraio dello scorso anno, guidati nel complesso progetto di educazione civica dalla docente Daniela Donvito, contribuisce a rafforzare il senso di appartenenza e offre loro la possibilità di vivere una nuova esperienza ricoprendo il ruolo di cittadinanza attiva e responsabile, mansione solitamente riconosciuta unicamente agli adulti”.

Partecipa all’evento l’Associazione OSA – Officina del Suono e delle Arti APS di Sesto Calende portando sul palco il talento e l’energia dei propri allievi della classe di canto. Durante l’esibizione, il pubblico potrà ascoltare una selezione di cover di brani pop amati dal grande pubblico, insieme a pezzi originali firmati e interpretati dagli stessi studenti, in un mix di creatività, passione e voglia di mettersi in gioco. Un’occasione speciale per scoprire nuove voci e sostenere anche la crescita artistica di giovani talenti del territorio.

Gratuitamente, sarà disponibile la nuova edizione aggiornata della guida che illustra l’intero complesso dei musei della Lombardia.