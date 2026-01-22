A Gorla Minore il “Giorno della Memoria” tra le pagine di Mario Alzati

Un viaggio che parte dai paesi della Valle Olona per attraversare un’Europa ferita e devastata dal secondo conflitto mondiale. In occasione del Giorno della Memoria, il Comune di Gorla Minore propone un momento di riflessione che unisce la narrativa d’autore alla storia locale.

Martedì 27 gennaio, alle ore 21:00, la Sala Verde di Villa Durini ospiterà la presentazione del nuovo libro di Mario Alzati, intitolato “Il Valtellinese di Olonia”. L’incontro, organizzato dall’Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Comunale, sarà moderato dalla giornalista e scrittrice Marilena Lualdi.

Il romanzo: tra realtà storica e radici locali

Il libro di Alzati si ispira a fatti realmente accaduti e vede come protagonisti tre giovani che lasciano la propria terra per il fronte: due sono destinati alla Russia con i battaglioni Morbegno e Tirano, mentre il terzo presta servizio come marinaio a Rodi. Nel loro peregrinare forzato, i tre diventano testimoni diretti dell’orrore delle persecuzioni razziali e della follia della guerra.

L’autore, già noto per i suoi numerosi volumi dedicati alla “memoria popolare” del Novecento e per la saga ambientata nell’immaginaria ma verissima Olonia (alter ego letterario dei borghi della Valle), torna a scavare nelle radici del territorio per restituire una narrazione autentica.

Per non dimenticare

L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni ufficiali istituite per ricordare la Shoah, lo sterminio del popolo ebraico e le deportazioni dei militari e civili italiani nei campi nazisti.

“La data del 27 gennaio, anniversario dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, è un monito per conservare nel futuro la memoria di un periodo oscuro affinché simili eventi non possano mai più accadere”, si legge nella nota del Ministero della Cultura che accompagna l’invito istituzionale.

Informazioni utili

L’appuntamento è per martedì sera a Villa Durini. L’accesso pedonale consigliato è quello dal Parco Comunale, con ingressi dai cancelli di via Roma o via San Martino. L’ingresso alla serata è libero e gratuito.