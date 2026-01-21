Varese News

A Ispra la giornalista Martina Fragale con l’incontro “Il buio rubato: l’inquinamento ci ruba le stelle?”

Giornalista e cofondatrice del progetto sull'inquinamento luminoso "The light side of the night - uno storytelling costruttivo del buio" terrà un incontro su questo tema

lungolago ispra

Domenica 25 gennaio, alle ore 17.30 presso la Sala Serra di Ispra l’Amministrazione comunale ospita Martina Fragale.

Giornalista e cofondatrice del progetto sull’inquinamento luminoso “The light side of the night – uno storytelling costruttivo del buio”, presenta una conferenza spettacolo dal titolo “Il buio rubato: l’inquinamento ci ruba le stelle?”.

L’evento è a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti.

Pubblicato il 21 Gennaio 2026
