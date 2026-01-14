Varese News

A La Materia del Giorno il sostegno al disagio giovanile con lo sportello SOSostegno Km0

Avviato nel 2023 grazie a un bando di Fondazione Cariplo dalla Fondazione Il Ponte del Sorriso con gli specialisti della Sette Laghi ha sostenuto e aiutato decine di adolescenti. Emanuela Crivellaro sarà in diretta giovedì 15 gennaio

disagio giovanile

Si chiama SOSostegnoKm0 e offre uno sportello psicologico dedicato agli adolescenti. Avviato tre anni fa, ha chiuso la sua fase sperimentale per avviarsi a diventare un’offerta strutturale.

Una psicologa e due educatrici, stipendiate dalla fondazione Il Ponte del Sorriso grazie a un bando di Fondazione Cariplo che ha stanziato  185.000 euro,  hanno ascoltato, informato ma, soprattutto, preso in carico, con percorsi personalizzati, i gravi problemi di adolescenti e pre adolescenti dai 6 ai 17 anni.

A La Materia del Giorno giovedì 15 gennaio alle ore 16.00 la Presidente della Fondazione Il Ponte del Sorriso Emanuele Crivellaro racconterà il progetto, le attività svolte e l’importanza di uno sportello che mira a prevenire problematiche di disagio psicologico, paura, ansia, aggressività di giovani e giovanissimi, prima che si trasformino in forme più gravi

La puntata de La Materia del Giorno sarà giovedì 15 gennaio alle ore 16 in diretta dagli studi di Materia.

Pubblicato il 14 Gennaio 2026
