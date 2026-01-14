A La Materia del Giorno il sostegno al disagio giovanile con lo sportello SOSostegno Km0
Avviato nel 2023 grazie a un bando di Fondazione Cariplo dalla Fondazione Il Ponte del Sorriso con gli specialisti della Sette Laghi ha sostenuto e aiutato decine di adolescenti. Emanuela Crivellaro sarà in diretta giovedì 15 gennaio
Si chiama SOSostegnoKm0 e offre uno sportello psicologico dedicato agli adolescenti. Avviato tre anni fa, ha chiuso la sua fase sperimentale per avviarsi a diventare un’offerta strutturale.
Una psicologa e due educatrici, stipendiate dalla fondazione Il Ponte del Sorriso grazie a un bando di Fondazione Cariplo che ha stanziato 185.000 euro, hanno ascoltato, informato ma, soprattutto, preso in carico, con percorsi personalizzati, i gravi problemi di adolescenti e pre adolescenti dai 6 ai 17 anni.
A La Materia del Giorno giovedì 15 gennaio alle ore 16.00 la Presidente della Fondazione Il Ponte del Sorriso Emanuele Crivellaro racconterà il progetto, le attività svolte e l’importanza di uno sportello che mira a prevenire problematiche di disagio psicologico, paura, ansia, aggressività di giovani e giovanissimi, prima che si trasformino in forme più gravi
La puntata de La Materia del Giorno sarà giovedì 15 gennaio alle ore 16 in diretta dagli studi di Materia.
