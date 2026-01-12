A Laveno Mombello torna “Tra legno e acqua”: il convegno nazionale sulle imbarcazioni storiche
Sabato 31 gennaio 2026 una giornata di interventi, visite e cultura nautica alla Fondazione Officine dell’Acqua, con esperti da tutta Italia e un programma ricco di testimonianze e passione
Laveno Mombello si conferma punto di riferimento nazionale per gli appassionati di nautica storica con l’undicesima edizione di “Tra Legno e Acqua”, il convegno dedicato al mondo delle imbarcazioni d’epoca e della marineria tradizionale. L’appuntamento è per sabato 31 gennaio 2026, presso la Fondazione Officine dell’Acqua, affacciata sul Lago Maggiore, negli spazi rigenerati degli ex magazzini ferroviari.
Una sede simbolica e una raccolta museale d’eccellenza
Per la prima volta l’evento si svolge nella sede museale della Fondazione, un’area di oltre 2000 metri quadrati che ospita una collezione riconosciuta ufficialmente da Regione Lombardia. Si tratta di un’occasione imperdibile per scoprire un luogo che unisce cantieristica, ricerca e valorizzazione della memoria nautica del Verbano.
Un programma ricco tra testimonianze e nuove generazioni
Organizzato da Fondazione Officine dell’Acqua e AVEV (Associazione Vele d’Epoca Verbano), il convegno prevede una giornata di interventi moderati dal presidente Paolo Sivelli e dallo scrittore Giovanni Panella. Tra i protagonisti, Clelia Sessa del team Luna Rossa, il padre Carlo Sessa – storico comandante del Moro di Venezia – ed esperti come Claudio Bermano, Fabio Ernandes, Michele Cimelli, Matteo Cigainero e il Capitano Roberto Castorina della Guardia di Finanza.
Spazio anche alle nuove generazioni con giovani relatori e progetti di restauro familiare, esperienze estreme come la traversata a remi del Tirreno e racconti di archeologia navale e navigazione leggera.
Iscrizioni aperte e visita esclusiva al piroscafo “Piemonte”
La partecipazione è aperta al pubblico, con due quote di iscrizione (20 o 70 euro a seconda della formula scelta), gratuite per studenti e docenti universitari. L’iscrizione include anche una visita guidata domenica 1 febbraio al cantiere della Navigazione del Lago Maggiore di Arona, con salita a bordo dello storico piroscafo Piemonte, restaurato in vista del bicentenario della navigazione pubblica sul Verbano.
Il convegno gode di numerosi patrocini istituzionali, accademici e associativi ed è facilmente raggiungibile da Milano in auto o treno, con fermata a pochi metri dalla sede.
IL PROGRAMMA DELL’11° CONVEGNO “TRA LEGNO E ACQUA”
09.00 Perfezionamento iscrizioni e consegna pass
09.30 Apertura lavori a cura di Pierre Ley (Moderatore)
10.00 Da Forlanini all’America’s Cup, CLELIA SESSA
10.30 Generazioni a confronto: comandare il Moro di Venezia, CARLO SESSA
10.45 Albaola: varo di una baleniera basca, GIOVANNI PANELLA
COFFEE BREAK
11.30 Attraversare il Tirreno a remi, ELIA ORIGONI
12.00 Il ritorno del Piemonte: restaurare un’icona dei laghi, CLAUDIO BERMANO – FABIO ERNANDES
12.30 Verbano26 – I 200 anni della Navigazione, MICHELE CIMELLI
PAUSA PRANZO
14.30 Restaurare Tina: un viaggio di famiglia lungo quattro anni, MASSIMO e MATTEO MARTIGNONI
15.00 Navigare leggeri, MATTEO CIGAINERO
15.15 Storie di contrabbando sul lago, ROBERTO CASTORINA
COFFEE BREAK
16.30 Laveno tra acqua e ferro: il rapporto con le Ferrovie Nord Milano nelle fonti d’archivio, EDOARDO
ADAMUCCIO
17.00 L’Inglesina di mio papà: riportare alla vita un’eredità di famiglia, MARCO DORICI
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
www.officinedellacqua.eu
Segreteria Fondazione Officine dell’Acqua
Mob. +39 351 7059323 – E-mail: info@officinedellacqua.eu
Iscrizioni online: https://www.officinedellacqua.eu/eventi/
