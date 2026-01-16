A Locarno lo spettacolo “AUTlook”: sul palco la realtà dell’autismo, tra emozione e consapevolezza

Sabato 24 gennaio al Teatro Cambusa di Locarno va in scena “AUTlook”, spettacolo ispirato a una storia vera che racconta l’autismo con sensibilità e profondità. Sul palco Emanuele Santoro e Lorella De Luca

Un compagno di classe, un gesto apparentemente strano, un disagio che cresce in silenzio. È da uno sguardo quotidiano, scolastico, che prende forma AUTlook, lo spettacolo in programma sabato 24 gennaio alle 20:30 al Teatro Cambusa di Locarno (Piazza Pedrazzini 12). Un lavoro teatrale che unisce parole, emozioni e riflessione, portando sul palco la complessità e la bellezza della neurodivergenza.

Liberamente ispirato al libro There’s a Boy in Here di Judy e Sean Barron, AUTlook è un racconto teatrale che nasce da una storia vera: quella di una madre e di suo figlio. Un viaggio nella quotidianità di chi vive nello spettro autistico e delle persone che gli stanno accanto, fatto di paure, difficoltà, ma anche di forza e desiderio di comunicare.

Lo spettacolo affronta senza retorica la fatica del sentirsi diversi, il peso del giudizio, l’urgenza di esprimersi in un mondo che spesso non ascolta. Al centro, la figura di Tommaso e del suo compagno, con le sue reazioni apparentemente inspiegabili: mani che si agitano, vocine, gesti che non sono capricci, ma richieste di aiuto.

Portato in scena da Emanuele Santoro (autore e interprete) insieme a Lorella De Luca, con la regia di Antonella Barrera e i commenti sonori di Roberto Albin, AUTlook è una produzione di e.s.teatro Lugano, e si presenta come un’opera teatrale di grande impatto emotivo e sociale.

L’obiettivo è chiaro: superare i pregiudizi e aprire nuove prospettive di comprensione, interrogandosi sul significato reale di parole come “normalità” e “diversità”.

Informazioni utili

Le porte del teatro apriranno alle 19:45; lo spettacolo inizia alle 20:30.

Biglietti: CHF 25.- intero / CHF 20.- per soci, AVS, AI e studenti.

Prenotazioni via e-mail all’indirizzo: info@teatro-cambusa.com

oppure via WhatsApp al numero: +41 78 212 78 27

Un’occasione per emozionarsi, riflettere e — soprattutto — ascoltare.