A Locate Varesino si gioca a tombola: domenica la “Cinquina in oratorio”

Domenica 11 gennaio a partire dalle 15 all'oratorio un pomeriggio all'insegna del divertimento e del piacere di stare insieme

tombolata tombola

Un pomeriggio di gioco e divertimento per grandi e piccoli all’Oratorio di Locate Varesino: domenica 11 gennaio, alle 15.00, appuntamento con “Cinquina in oratorio”, un momento di incontro organizzato dalla Comunità pastorale e dalla Parrocchia dei Santi Quirico e Giulitta.

L’iniziativa è aperta a tutti e si propone di unire generazioni diverse in un clima familiare e accogliente, dove il gioco della tombola diventa pretesto per ritrovarsi e condividere il tempo libero. L’appuntamento si terrà nei locali dell’oratorio parrocchiale, da sempre punto di riferimento per la vita sociale e spirituale del paese.

di
Pubblicato il 09 Gennaio 2026
