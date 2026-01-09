A Locate Varesino si gioca a tombola: domenica la “Cinquina in oratorio”

Un pomeriggio di gioco e divertimento per grandi e piccoli all’Oratorio di Locate Varesino: domenica 11 gennaio, alle 15.00, appuntamento con “Cinquina in oratorio”, un momento di incontro organizzato dalla Comunità pastorale e dalla Parrocchia dei Santi Quirico e Giulitta.

L’iniziativa è aperta a tutti e si propone di unire generazioni diverse in un clima familiare e accogliente, dove il gioco della tombola diventa pretesto per ritrovarsi e condividere il tempo libero. L’appuntamento si terrà nei locali dell’oratorio parrocchiale, da sempre punto di riferimento per la vita sociale e spirituale del paese.