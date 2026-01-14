A Materia con Edoardo Zanzi tra racconti, lingua e scrittura nell’epoca dell’AI

Una presentazione che si è trasformata in una vera e propria riflessione sulla scrittura, sulla lingua e sul tempo che stiamo vivendo. A Materia si è tenuta la presentazione di “Musica per nottambuli”, la raccolta di racconti” del giovane scrittore di Varese Edoardo Zanzi.

A condurre l’incontro è stata Elena Emilitri che ha guidato la conversazione partendo dal libro ma allargandola subito ai temi che attraversano l’opera dell’autore: il metodo della scrittura, il rapporto con la lingua, il ruolo dell’autore nell’epoca dell’intelligenza artificiale.

Musica per nottambuli, libro che ha ricevuto una menzione importante al Premio Chiara Festival del Racconto, è una raccolta eterogenea, composta da racconti nati in momenti diversi e rifiniti nel tempo. Zanzi ha raccontato come alcuni testi siano più datati, mentre altri siano stati scritti appositamente per partecipare al concorso, anche su suggerimento di Marco Pinti (presente in sala), che ha seguito l’autore nel percorso editoriale e firma la postfazione del volume.

Nel dialogo emerge con forza l’idea di scrittura come mestiere e ossessione, più che come semplice ispirazione. Zanzi rifiuta una visione romantica o “certificata” dello scrittore: «non esiste una patente per scrivere», sostiene, rivendicando però la necessità di un rapporto quotidiano, quasi artigianale, con la parola. Un rapporto che, nel suo caso, convive con una formazione musicale fatta di disciplina e ripetizione.

Inevitabile il confronto con l’intelligenza artificiale. «La scrittura vera – ha spiegato – nasce da una parola che non è mai stata detta prima». Il rischio, semmai, è la perdita del legame immediato tra autore e contenuto, soprattutto per chi legge senza conoscere chi scrive. I racconti della raccolta, molto diversi tra loro per stile e ambientazione, hanno suscitato reazioni differenti anche tra i lettori presenti: c’è chi si è riconosciuto in alcuni testi e chi in altri. Un elemento comune, però, sembra attraversarli tutti: personaggi che lasciano qualcosa alle spalle, che vivono transizioni, abbandoni, passaggi. Un tratto che richiama, almeno in parte, una generazione che fatica a immaginare il futuro e che trova nella notte – e nel presente immediato – l’unico orizzonte possibile.

La serata si è chiusa con l’apertura al pubblico e con la promessa, da parte dell’autore, di un romanzo in lavorazione. Un’ulteriore tappa di un percorso che, almeno per ora, continua a muoversi nella notte, dove la scrittura resta un atto necessario e irriducibile.

Ascolta l’intervista a Edoardo Zanzi su Radio Materia