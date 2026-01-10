A Mesenzana sulle tracce di Agostino Ramelli, genio del Rinascimento

Un’iniziativa del gruppo “Passeggiate nella storia e nelle storie”, in collaborazione con il Comune di Mesenzana, per riscoprire l’inventore mesenzanese e la sua straordinaria opera. Appuntamento sabato 8 febbraio alle 9

Un viaggio nella storia e nell’ingegno del passato è in programma per sabato 8 febbraio 2026 a Mesenzana, grazie alla proposta del gruppo “Passeggiate nella storia e nelle storie”, realizzata con il patrocinio e la collaborazione dell’amministrazione comunale.

Protagonista dell’evento sarà Agostino Ramelli, nato proprio a Mesenzana nel 1531: un ingegnere militare e inventore rinascimentale, celebre per la sua opera “Le diverse et artificiose machine”, pubblicata nel 1588, che raccoglie oltre 190 progetti di macchine straordinarie. Tra queste, la più famosa è la sua “ruota per leggere”, una macchina pensata per permettere la consultazione simultanea di più libri, considerata un capolavoro di ingegneria e visione.

Durante l’incontro sarà possibile conoscere la vita e le invenzioni di Ramelli, vedere una ricostruzione della sua macchina più celebre – che per ora non sarà replicata dal vivo – e partecipare alla visita guidata alla “Tor di Ariann”, uno dei luoghi più suggestivi del paese.

Ritrovo alle ore 9 presso il palazzo comunale di Mesenzana.

L’evento è gratuito e senza necessità di prenotazione.