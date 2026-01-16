A Milano con “L’Isola che non c’è” per scoprire Jack Vettriano, il pittore delle atmosfere sospese

Sabato 17 gennaio, l’associazione culturale “L’Isola che non c’è” organizza una visita collettiva al Museo della Permanente di Milano per la mostra retrospettiva dedicata a Jack Vettriano, pittore scozzese scomparso nel 2025, celebre per le sue scene intrise di fascino, mistero e malinconia.

La partenza è prevista dalla stazione di Saronno con il treno delle 9.57, per poi raggiungere la sede espositiva in via Turati, dove sarà possibile ammirare una selezione ampia e rappresentativa delle opere dell’artista, pittore autodidatta capace di costruire un universo visivo dal forte impatto emotivo. Sarà proiettato anche un video in cui l’artista parla di sé e della sua evoluzione stilistica.

Jack Vettriano, un artista amatissimo dal pubblico

Nato nel 1951, Vettriano è diventato negli anni una figura di culto per il grande pubblico, grazie a uno stile riconoscibile e narrativo, capace di evocare con pochi elementi interi mondi. I suoi quadri, spesso ambientati in interni eleganti o su scenari notturni, ritraggono personaggi solitari o sospesi in gesti minimi, come in un fermo immagine cinematografico.

L’atmosfera delle sue tele, che ricordano certe sequenze dei film noir o del grande cinema hollywoodiano degli anni ’40 e ’50, ha conquistato negli anni collezionisti e appassionati di tutto il mondo, rendendolo uno degli artisti contemporanei più amati.

Un’occasione per scoprire la sua opera con occhi nuovi

La mostra milanese rappresenta un’occasione preziosa per conoscere o riscoprire Vettriano, attraverso un percorso che ne ripercorre l’intera carriera artistica, dalle prime opere ai grandi successi internazionali. L’iniziativa dell’associazione saronnese si propone come un momento culturale condiviso, accessibile e aperto a tutti.

Per informazioni e dettagli è possibile consultare il sito ufficiale dell’associazione