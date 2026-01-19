A Milano torna “Agrumi”: il FAI celebra la biodiversità e il gusto mediterraneo

Tra i protagonisti dell’evento milanese in programma sabato 24 e domenica 25 gennaio anche Donna Fina, azienda siciliana impegnata nella tutela della biodiversità e nella produzione naturale di agrumi

Un weekend tra profumi intensi, colori brillanti e sapori autentici: sabato 24 e domenica 25 gennaio, Villa Necchi Campiglio a Milano ospita la XIV edizione di “Agrumi”, l’evento organizzato dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano – dedicato alla biodiversità agrumicola del Mediterraneo.

Un’occasione per riscoprire i frutti della terra

Nel cuore della città, la storica dimora milanese diventa il palcoscenico di una due giorni che unisce gusto, sostenibilità e cultura agricola. I visitatori potranno acquistare prodotti selezionati, conoscere da vicino le diverse varietà di agrumi e contribuire alle attività del FAI: il ricavato dell’iniziativa andrà infatti a sostegno dei progetti di tutela del patrimonio italiano portati avanti dalla fondazione.

Donna Fina, ambasciatrice della biodiversità siciliana

Tra i protagonisti della manifestazione ci sarà anche Donna Fina, azienda agricola siciliana a conduzione familiare, che porterà a Milano l’essenza del proprio lavoro: oltre 20 varietà di agrumi coltivati naturalmente ai piedi dell’Etna, senza trattamenti chimici post raccolta e nel pieno rispetto della stagionalità.

«Siamo molto felici di partecipare nuovamente all’evento AgruMi – dicono i responsabili di Donna Fina – Ogni edizione rappresenta un’occasione di incontro con un pubblico curioso e partecipe, desideroso di scoprire il mondo degli agrumi attraverso domande e confronto diretto».

Una filosofia “zero scarti” per valorizzare ogni parte del frutto

In un mercato sempre più spesso dominato dall’omologazione e dall’appiattimento di sapori e aromi, Donna Fina si distingue per un approccio alla coltivazione che rispetta i ritmi naturali e le caratteristiche del territorio che dà la vita ai propri prodotti. Dalle note rosse di Sicilia ai profumatissimi limoni siciliani, le oltre 20 varietà di prodotti sono frutto di una gestione a basso impatto ambientale che mira a tutelare la biodiversità e la ricchezza genetica dei terreni siciliani.

Un approccio che unisce rispetto per la natura e attenzione per la salute, con un impatto ambientale ridotto e un gusto autentico che racconta la ricchezza dei terreni vulcanici siciliani.

Non solo agrumi

L’esposizione, allestita tra il giardino e il campo da tennis coperto della villa, permetterà ai visitatori di conoscere e acuistare non solo piante e frutti ma anche mieli, birre aromatizzate, profumi, cosmetici, raffinati decori e altri prodotti selezionati sulla base della loro qualità e particolarità.

Oltre a insolite varietà botaniche e alcune novità in mostra mercato, come le borse in Ohoskin® – un materiale innovativo e sostenibile, nato in Sicilia grazie a un processo circolare che recupera e valorizza i sottoprodotti della lavorazione delle arance – questa edizione proporrà per la prima volta, tra gli ospiti del programma culturale, grandi star della cucina italiana e internazionale. Il pubblico, infatti, avrà la straordinaria possibilità di conoscere il giovane chef stellato Mattia Pecis, uno dei nomi più brillanti nel panorama culinario italiano, e Laura Colagreco ed Eleonora Turbiani, collaboratrici di uno dei 50 migliori ristoranti al mondo, il Mirazur di Mentone, fondato dallo chef pluripremiato Mauro Colagreco.

Qui tutti i dettagli del programma

Foto di Couleur da Pixabay