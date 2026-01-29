A Olgiate Olona firmato il patto contro racket e usura: scuole e commercianti in rete per la legalità

Sicurezza, legalità e coesione sociale: questi i pilastri dell’incontro “Punto Ci – Radici & Visioni. Commercio, Sicurezza e Legalità” che si è tenuto a Olgiate Olona e che ha visto la firma di due importanti accordi per costruire una rete territoriale contro illegalità e criminalità.

Durante l’evento è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra il Comune e l’associazione nazionale antiracket e antiusura “S.O.S. Italia Libera”, rappresentata dal presidente Paolo Bocedi, che ha portato una testimonianza emozionante sulla nascita dell’associazione e sul contrasto ai fenomeni criminali.

Il patto con gli studenti

Uno dei momenti centrali della giornata è stata la firma del patto tra il Comune e gli alunni della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri, guidati dal dirigente scolastico Aniello Della Rocca. I ragazzi si sono impegnati a rifiutare violenza, ricatti e ingiustizie, a coltivare solidarietà e a promuovere il rispetto delle regole e un uso responsabile del denaro.

“La sicurezza ha nella sua dimensione più quotidiana, fatta di rispetto delle regole e responsabilità condivisa tra istituzioni, cittadini, associazioni, scuole e commercianti”, ha dichiarato l’assessore Fabio Longhin, sottolineando come “l’Osservatorio del Commercio–Punto Ci diventerà uno spazio stabile di ascolto e co-progettazione, dove amministrazione e operatori possono confrontarsi per rendere le vie più vive, attrattive e presidiate”.

Una rete contro racket e usura

Paolo Bocedi ha illustrato l’esperienza di S.O.S. Italia Libera nel contrasto a racket e usura, evidenziando come “il futuro di una comunità passi dalla scelta collettiva di stare dalla parte della legalità”. L’imprenditore Francesco Carbone ha richiamato l’importanza del lavoro onesto come opportunità di crescita, mentre Paolo Macchi, presidente dell’associazione Lampi Blu, ha sottolineato il valore delle relazioni quotidiane “nei campi sportivi, a scuola, al bar, come esempi positivi capaci di generare sicurezza diffusa”.

Il comandante della Polizia Locale Alfonso Castellone, vicepresidente nazionale dell’Associazione Controllo di Vicinato, ha ricordato come “la sicurezza di una comunità si fondi sull’attenzione e sulla presenza, sulla cura condivisa degli spazi pubblici e su una rete di vicinato attenta e solidale”.

All’incontro hanno partecipato il vicepresidente del consiglio regionale Giacomo Cosentino, la sindaca di Castellanza Cristina Borroni, il Tenente Colonnello Andrea Poletto della Compagnia Carabinieri di Busto Arsizio e rappresentanti di Ascom e Fenimprese.

“Quanto realizzato rappresenta un tassello concreto del progetto Radici & Visioni del Punto Ci”, ha concluso l’assessore Longhin, definendo l’iniziativa “un laboratorio permanente di cittadinanza attiva in cui la sicurezza viene vissuta come impegno quotidiano e non come risposta episodica alle emergenze”.