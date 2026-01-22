A Orino un pomeriggio per scoprire come nasce un libro: incontro con Zamberletti e Marcuzzi

Sabato 31 gennaio alla Sala Orum l’appuntamento “Costruire una storia”. Scrittura, ispirazione e musica con lo sceneggiatore Antonio Zamberletti e il pianista Marco Marcuzzi

Come nasce l’ispirazione per un romanzo? Qual è il percorso che porta dall’idea iniziale alla redazione finale di un volume? A queste e altre curiosità risponderà l’evento “Costruire una storia”, in programma per sabato 31 gennaio 2026 alle ore 17.00.

L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Orino ed è organizzata dall’associazione ludico-culturale “La Gerla”, si terrà presso la Sala Orum del Centro Padre Pino Moia.

I protagonisti

L’incontro vedrà il confronto tra due figure poliedriche del panorama culturale locale e nazionale: Antonio Zamberletti: stimato sceneggiatore e scrittore; Marco Marcuzzi: pianista, compositore e scrittore.

I due autori dialogheranno sulle dinamiche della creazione letteraria, svelando i retroscena del loro lavoro creativo. L’incontro non sarà solo una chiacchierata tecnica, ma un’esperienza multisensoriale: la discussione sarà infatti accompagnata da momenti musicali curati ed eseguiti direttamente dal maestro Marcuzzi.

Cultura e territorio

L’appuntamento si inserisce nella rassegna “Incontri con l’autore”, che mira a valorizzare gli spazi comunitari di Orino trasformandoli in luoghi di scambio e approfondimento culturale. L’ingresso è libero e aperto a tutti gli appassionati di lettura e musica che desiderano approfondire il “dietro le quinte” della pagina scritta.