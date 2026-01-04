Varese News

A Palermo i funerali di Sabrina Troja, preside dell’istituto comprensivo di Gazzada Schianno

Le esequie della dirigente scolastica si terranno lunedì 5 gennaio, in Sicilia, terra d'origine e dove si trovava al momento del decesso

Si terrà in Sicilia l’ultimo saluto a Sabrina Troja, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Don Guido Cagnola” di Gazzada Schianno, Morazzone e Buguggiate, scomparsa improvvisamente sabato 3 gennaio all’età di 57 anni.

Come riportato dal Giornale di Sicilia, le esequie della dirigente sono fissate per domani, lunedì 5 gennaio, alle 9:30 a Palermo. La funzione verrà celebrata nella chiesa di Santa Luisa de Marillac, in via Franz Liszt, per permettere a familiari e colleghi di rendere l’estremo omaggio alla donna, colpita con ogni probabilità da un malore fatale mentre si trovava nell’isola, sua terra d’origine, insieme al figlio.

Alla cerimonia funebre parteciperà anche il direttore dei servizi amministrativi Nando Leotta, che viaggerà verso il capoluogo siciliano in rappresentanza dell’intera comunità dell’Istituto Comprensivo Don Guido Cagnola. Sarà lui a portare il cordoglio dei plessi di Gazzada Schianno, Morazzone e Buguggiate, i comuni dove la professoressa prestava servizio dal novembre del 2024.

Pubblicato il 04 Gennaio 2026
