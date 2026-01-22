A Radio Materia si racconta Mamme in cerchio: una comunità che accoglie, ascolta e sostiene

Era il 22 gennaio 2006 quando Mamme in cerchio diventava ufficialmente un’associazione. Ma la sua storia era cominciata qualche anno prima, nel 2002, da un’intuizione semplice e profondamente umana di Giuliana Marchioni e Loretta Broggi: «Il bisogno era chiaro: creare uno spazio libero dove potersi raccontare, dove le mamme potessero sentirsi alla pari e non giudicate».

Nella nuova puntata di Soci all Time, format radiofonico di Radio Materia ideato con Csv Insubria e dedicato alle associazioni del territorio, ha visto come protagonista Mamme in cerchio, un’associazione di Azzate che oggi, giovedì 22 gennaio, compie vent’anni di attività.

Un cerchio senza centro, dove nessuno insegna e tutti sostengono

“Mamme in cerchio” è, prima di tutto, uno spazio di pari:«Nel cerchio non c’è un centro o una gerarchia: ognuna sostiene l’altra, come nella danza», racconta Loretta Broggi.

All’inizio bastava poco: una stanza, un tappeto colorato, qualche gioco e un volantino. A volte, raccontano Giuliana e Loretta, capitava che non arrivasse nessuno, ma la costanza ha fatto il resto. Quel piccolo gruppo è cresciuto, si è strutturato, ed è diventato un punto di riferimento non solo per Azzate ma per tutto il territorio.

Oggi l’associazione ha sede in via Volta, nel centro storico di Azzate, in uno spazio accogliente e riconoscibile, e accompagna decine di famiglie ogni anno, adattandosi ai tempi e ai bisogni che cambiano.

Cerchi del mattino, L’abbraccio e lo Stendipanni

Le attività sono tante all’interno dell’associazione, ma tutte hanno lo stesso obiettivo. Ci sono i cerchi del mattino per mamme con bambini da 0 a 3 anni, e lo spazio “L’abbraccio”, dedicato alle donne in gravidanza e alle mamme con neonati, pensato come un luogo più raccolto, protetto, intimo. Tutto è gratuito, senza richiesta di iscrizioni.

Accanto alle mamme, trovano spazio anche i papà, con momenti pensati solo per loro, e le famiglie nel loro insieme, tra giochi da tavolo, attività creative, letture e occasioni di incontro informale. Non mancano iniziative di solidarietà concreta, come la scuola di italiano per stranieri, i laboratori manuali, e i momenti di festa che permettono di ritrovarsi anche quando i figli crescono.

Uno dei cuori pulsanti dell’associazione è lo Standipanni, il mercatino solidale dell’usato: un vero e proprio negozio, curato e ordinato, dove tutto arriva in dono e tutto viene rimesso in circolo con offerte simboliche. Il ricavato serve a sostenere le attività gratuite e ad aiutare famiglie in difficoltà, sempre in rete con i servizi sociali e le realtà del territorio.

Una festa lunga tre giorni

Per celebrare i 20 anni di Mamme in cerchio, l’associazione apre le porte alla comunità con tre giorni di iniziative: momenti conviviali, letture per bambini, musica e racconti. Un’occasione per ritrovarsi, ricordare, ringraziare e continuare a tessere relazioni.

«Abbiamo ricevuto più di quanto abbiamo dato» concludono Giuliana E Loretta.