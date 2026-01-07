A Radio Missione Francescana si parla di prevenzione cardiovascolare

A Radio Missione Francescana – Medicina venerdì 9 gennaio 2026 alle ore 11.10 sarà ospite il Professor Francesco Dentali , Direttore Dipartimento di Area Medica Asst Sette Laghi , Direttore Medicina Generale , Professore Associato di Medicina Interna Università dell’Insubria Varese , Presidente Fondazione FADOI . Titolo della trasmissione “Prevenzione Cardiovascolare e non …..“ . Conducono l’intervista Giorgio Dini e Luigi Rusconi .

La trasmissione verrà trasmessa, in replica, domenica 11 gennaio 2026 alle ore 16.00.

La frequenza della “radio missione francescana ” è 94,6 da Varese fino a Busto Arsizio, parte sud della provincia. 91,7 per la città di Varese e comuni limitrofi. 88,5 in Valceresio. 90 per la zona compresa tra Rancio Valcuvia – Laveno – Intra – Besozzo – Gavirate. 91,4 per la zona sud del Lago Maggiore – Laveno – Sesto Calende – Varese. 89,6 per la zona nord del Lago Maggiore – Laveno – Luino. 92.8 per la città di Domodossola, 89.7 per la Val Vigezzo e 89.6 per la Bassa Ossola

http://www.rmf.it/frequenze.htm o in streaming via internet in tutto il mondo.mms://streaming1.bsnewline.com/rmf

Numero telefono di Radio Missione Francescana 0332 264266