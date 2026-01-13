Ranco
A Ranco si parla di mafia con gli scrittori Giampiero Rossi e Santi Moschella
Sabato 31 gennaio la Biblioteca di Ranco ospita un incontro corredato da una serie di letture. Un modo per approfondire il fenomeno mafioso attraverso il potere della parola
Un confronto a due voci sul tema della criminalità organizzata: sabato 31 gennaio dalle ore 17, la Sala Consiliare di Ranco ospita l’incontro “Scrittori e Scrittrici a confronto”, con la partecipazione di Giampiero Rossi e Santi Moschella.
Giampiero Rossi, giornalista del Corriere della Sera, è autore del libro Mafia a Milano. Sessant’anni di affari e delitti, una ricostruzione puntuale delle vicende mafiose che hanno segnato la storia del capoluogo lombardo. Il libro analizza, tra l’altro, il periodo dei sequestri di persona, la finanza nera legata a Sindona e Calvi, fino ai quartieri controllati e militarizzati.
Santi Moschella, giurista e autore di Mi chiamo Giuseppe, per gli amici Peppino, racconta la mafia attraverso vicende realmente accadute, restituendo una narrazione viva che unisce testimonianza e riflessione culturale.
A moderare l’incontro sarà Gian Carlo Costadoni, con letture affidate a Laura Lampugnani e Rosa Maria Macaluso. La drammatizzazione è a cura di Romano Maran. Un’occasione per approfondire il fenomeno mafioso anche attraverso il potere evocativo della parola scritta e letta ad alta voce. L’incontro è organizzato dalla Biblioteca di Ranco in collaborazione con la Libreria Mondadori di Angera. L’ingresso è gratuito e chi parteciperà potrà usufruire di uno sconto del 5% sui libri acquistati e ricevere un volume in omaggio offerto dalla biblioteca.