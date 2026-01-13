A Ranco si parla di mafia con gli scrittori Giampiero Rossi e Santi Moschella

Un confronto a due voci sul tema della criminalità organizzata: sabato 31 gennaio dalle ore 17, la Sala Consiliare di Ranco ospita l’incontro “Scrittori e Scrittrici a confronto”, con la partecipazione di Giampiero Rossi e Santi Moschella.

Giampiero Rossi, giornalista del Corriere della Sera, è autore del libro Mafia a Milano. Sessant’anni di affari e delitti, una ricostruzione puntuale delle vicende mafiose che hanno segnato la storia del capoluogo lombardo. Il libro analizza, tra l’altro, il periodo dei sequestri di persona, la finanza nera legata a Sindona e Calvi, fino ai quartieri controllati e militarizzati.

Santi Moschella, giurista e autore di Mi chiamo Giuseppe, per gli amici Peppino, racconta la mafia attraverso vicende realmente accadute, restituendo una narrazione viva che unisce testimonianza e riflessione culturale.

A moderare l’incontro sarà Gian Carlo Costadoni, con letture affidate a Laura Lampugnani e Rosa Maria Macaluso. La drammatizzazione è a cura di Romano Maran. Un’occasione per approfondire il fenomeno mafioso anche attraverso il potere evocativo della parola scritta e letta ad alta voce. L’incontro è organizzato dalla Biblioteca di Ranco in collaborazione con la Libreria Mondadori di Angera. L’ingresso è gratuito e chi parteciperà potrà usufruire di uno sconto del 5% sui libri acquistati e ricevere un volume in omaggio offerto dalla biblioteca.