A Saronno si rinnova la tradizione della Festa di Sant’Antonio: tutto il programma

Al via nel fine settimana la 17esima edizione della Festa di Sant’Antonio Abate, organizzata dal Comitato “Gruppo Storico Sant’Antoni da Saronn” con il patrocinio del Comune e del ministero della Cultura.

Dal 10 al 17 gennaio il borgo contadino torna a vivere tra storia, fede e gastronomia, trasformando la zona di via G. D’Annunzio e dell’oratorio della Sacra Famiglia in un suggestivo spaccato del passato.

Il programma degli eventi

Il weekend inaugurale del 10 e 11 gennaio vedrà l’apertura della Rievocazione del Borgo Contadino a partire dalle 9.30, con l’esposizione di arti e mestieri d’un tempo, giochi tradizionali e prodotti tipici lombardi.

Sabato 10 gennaio la giornata culminerà alle 21.15 con lo spettacolo pirotecnico presso l’oratorio della Sacra Famiglia. Durante il giorno, i visitatori potranno partecipare a laboratori di lavorazione dell’argilla e assistere alla suggestiva accensione delle luci nel borgo e all’incendio del campanile.

Domenica 11 gennaio il momento centrale sarà il Corteo storico (alle 15), che vedrà sfilare oltre 600 anni di storia, dal 1300 al 1900. Tra i personaggi rappresentati figurano Matteo II Visconti, la “Dama con l’ermellino” Cecilia Gallerani e San Carlo Borromeo, che storicamente visitò il lazzaretto durante la peste del 1576.

Da lunedì 12 a mercoledì 14 gennaio, la manifestazione aprirà le porte alle scolaresche con visite guidate dedicate alla scoperta delle antiche tradizioni.

Sabato 17 gennaio sarà la giornata della festa liturgica: la giornata conclusiva sarà caratterizzata dalla benedizione degli animali (alle 15.00) e dei mezzi agricoli, seguita dall’intrattenimento del Corpo Musicale Cittadino. Gran finale alle 21.15 con il tradizionale Falò di Sant’Antonio, rito propiziatorio per allontanare l’inverno e invocare la benedizione sui raccolti.

Per tutta la durata della festa sarà aperta l’Osteria, dove sarà possibile gustare piatti della tradizione contadina come la polenta cotta lentamente sul fuoco di legna, servita con gorgonzola o bruscitt, oltre a pane, salamella e vin brûlé.

Quest’anno, la manifestazione è dedicata alla memoria del fondatore Paolo Legnani, a cui verrà intitolata una targa il 16 gennaio.

Per il programma dettagliato delle iniziative è possibile consultare il sito: www.santantoniodisaronno.it