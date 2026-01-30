A Sesto Calende un momento per ricordare le vittime di Crans-Montana
L’evento prenderà avvio con un ritrovo in piazza Cesare da Sesto, davanti alla nuova sede del CSCK, per poi proseguire con un corteo silenzioso che si concluderà in piazza De Cristoforis
Un momento di silenzio, memoria e condivisione per non dimenticare. Venerdì 6 febbraio 2026, a partire dalle 17.30, la città di Sesto Calende ospiterà l’iniziativa “Crans-Montana: fermarsi per ricordare”, promossa dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune.
L’evento prenderà avvio con un ritrovo in piazza Cesare da Sesto, davanti alla nuova sede del CSCK, per poi proseguire con un corteo silenzioso che si concluderà in piazza De Cristoforis. Durante il percorso è richiesto ai partecipanti di mantenere un tono rispettoso e il silenzio, in segno di raccoglimento.
Il programma prevede diversi momenti simbolici: un pensiero condiviso dai ragazzi che hanno proposto l’iniziativa, un brano musicale, un breve intervento a cura dei giovani della Comunità Pastorale Sant’Agostino e, in chiusura, un gesto di memoria con la posa di rose bianche a ricordo delle vittime.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire alla comunità uno spazio di riflessione collettiva, affidando ai più giovani un ruolo centrale nel custodire e trasmettere la memoria attraverso gesti semplici ma profondamente significativi.
Il ritrovo è in Piazza Cesare da Sesto, alle 17.30.
