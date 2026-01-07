A Tradate parte “Il Cerchio delle Mamme”: incontri gratuiti per genitori di bimbi da 0 a 6 mesi

Alla Biblioteca Frera di Tradate uno spazio gratuito di confronto e condivisione per mamme e papà con bambini da 0 a 6 mesi

Prende il via lunedì 12 gennaio a Tradate “Il Cerchio delle Mamme”, un ciclo di incontri dedicato ai neogenitori con figli da 0 a 6 mesi. L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto “Insieme si cresce”, un servizio gratuito pensato per offrire supporto alla famiglia e al bambino nei primi anni di vita.

Gli incontri si svolgeranno ogni secondo e quarto lunedì del mese dalle 9.30 alle 11 alla Biblioteca Frera di via Zara 37. A ogni appuntamento si affronterà un tema diverso legato alla cura e alla crescita dei bambini, offrendo ai genitori uno spazio di ascolto, confronto e condivisione in un contesto accogliente e non giudicante.

Il primo incontro del 12 gennaio sarà dedicato al tema “Diventare genitori”, mentre nei lunedì successivi si parlerà di temi importanti come sonno, pianto, gioco, lettura e alimentazione. Il percorso è strutturato per accompagnare mamme e papà nei primi mesi di vita del bambino, offrendo spunti, strumenti e occasioni di riflessione sul proprio ruolo genitoriale e relazionale.

La partecipazione è gratuita ma riservata a un massimo di sei coppie per ciascun incontro. Per iscriversi è necessario inviare una mail a f.rossoni@comune.tradate.va.it entro il giovedì della settimana precedente la data scelta, indicando il tema dell’incontro, i dati dei genitori e del bambino.