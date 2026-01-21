A Varese appuntamento con il grande pattinaggio: all’Acinque Ice Arena va in scena il Trofeo Icesport

I riflettori si accendono nuovamente sulla pista dell’Acinque Ice Arena. Il prossimo weekend, sabato 24 e domenica 25 gennaio, lo sport varesino torna protagonista sul ghiaccio con il Trofeo Icesport Varese, un appuntamento ormai atteso che promette due giornate di competizione, grazia e grande partecipazione.

L’evento, organizzato dalla società Icesport Varese, riveste un’importanza tecnica particolare: la gara è infatti valevole come Prima Prova Bronze del Campionato Regionale di pattinaggio artistico. Un banco di prova fondamentale per le atlete che scenderanno in pista per conquistare i primi punti della stagione e dimostrare i progressi tecnici raggiunti.

Il programma delle gare

Il calendario della manifestazione è fitto e coprirà l’intero fine settimana, permettendo agli appassionati e ai curiosi di godersi lo spettacolo in diversi momenti della giornata: sabato 24 gennaio: le competizioni inizieranno alle 8.30 per proseguire fino alle 19.20; domenica 25 gennaio: seconda tranche di gare a partire dalle 8.30 con chiusura prevista per le 15.00.

Passione a ingresso libero

Uno dei punti di forza dell’evento è la scelta degli organizzatori di mantenere l’ingresso gratuito per tutta la durata della manifestazione. L’obiettivo è quello di coinvolgere la cittadinanza e riempire gli spalti dell’arena di via Albani per far sentire tutto il calore del tifo alle giovani atlete varesine e a tutte le partecipanti.

“Vi aspettiamo numerosi sugli spalti per fare il tifo e vivere insieme due giornate di sport ed emozioni”, è l’invito che arriva dalla società organizzatrice. Un’occasione perfetta per le famiglie e per chiunque voglia avvicinarsi a una disciplina che unisce l’atletismo alla componente artistica, in una cornice, quella del palaghiaccio cittadino, sempre più punto di riferimento per il ghiaccio lombardo.