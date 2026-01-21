Varese News

A Varese appuntamento con il grande pattinaggio: all’Acinque Ice Arena va in scena il Trofeo Icesport

Sabato 24 e domenica 25 gennaio la pista di via Albani ospita la prima prova Bronze del Campionato Regionale. Ingresso gratuito per il pubblico per sostenere le giovani atlete in gara

24 Gennaio 2026 - 25 Gennaio 2026

I riflettori si accendono nuovamente sulla pista dell’Acinque Ice Arena. Il prossimo weekend, sabato 24 e domenica 25 gennaio, lo sport varesino torna protagonista sul ghiaccio con il Trofeo Icesport Varese, un appuntamento ormai atteso che promette due giornate di competizione, grazia e grande partecipazione.

L’evento, organizzato dalla società Icesport Varese, riveste un’importanza tecnica particolare: la gara è infatti valevole come Prima Prova Bronze del Campionato Regionale di pattinaggio artistico. Un banco di prova fondamentale per le atlete che scenderanno in pista per conquistare i primi punti della stagione e dimostrare i progressi tecnici raggiunti.

Il programma delle gare

Il calendario della manifestazione è fitto e coprirà l’intero fine settimana, permettendo agli appassionati e ai curiosi di godersi lo spettacolo in diversi momenti della giornata: sabato 24 gennaio: le competizioni inizieranno alle 8.30 per proseguire fino alle 19.20; domenica 25 gennaio: seconda tranche di gare a partire dalle 8.30 con chiusura prevista per le 15.00.

Passione a ingresso libero

Uno dei punti di forza dell’evento è la scelta degli organizzatori di mantenere l’ingresso gratuito per tutta la durata della manifestazione. L’obiettivo è quello di coinvolgere la cittadinanza e riempire gli spalti dell’arena di via Albani per far sentire tutto il calore del tifo alle giovani atlete varesine e a tutte le partecipanti.

“Vi aspettiamo numerosi sugli spalti per fare il tifo e vivere insieme due giornate di sport ed emozioni”, è l’invito che arriva dalla società organizzatrice. Un’occasione perfetta per le famiglie e per chiunque voglia avvicinarsi a una disciplina che unisce l’atletismo alla componente artistica, in una cornice, quella del palaghiaccio cittadino, sempre più punto di riferimento per il ghiaccio lombardo.

21 Gennaio 2026
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

