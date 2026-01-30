Varese News

A Varese arriva il festival Nord in Giallo, si parte con “Chi è senza colpa”

Sabato 14 febbraio alle ore 18.00 ci sarà la proiezione del docufilm del regista Riccardo Alessandro, ideato da Katiuscia Magliarisi. Saranno presenti gli autori per raccontare come è nato il film. Ingresso gratuito

Spettacoli

14 Febbraio 2026

La Sala Montanari ospita il secondo appuntamento del percorso che anticipa la quarta edizione del festival Nord in Giallo, che sarà il 22 e 23 maggio a Varese.

Sabato 14 febbraio alle ore 18.00 ci sarà la proiezione di Chi è senza colpa, docufilm del regista Riccardo Alessandro, ideato da Katiuscia Magliarisi. Saranno presenti gli autori per raccontare come è nato il film, che si pone come un viaggio nel noir italiano contemporaneo. Un incontro arricchito dalla presenza degli scrittori Maurizio Blini, Piero Colaprico, Luca Crovi e Orso Tosco. L’ingresso è gratuito, con prenotazione richiesta. Appuntamento il 14 febbraio nella sala di via dei Bersaglieri.

Dopo la conversazione che si è tenuta lo scorso mese di dicembre con Luciano Canfora e incentrata sul romanzo poliziesco, sarà ora la volta della presentazione del docufilm prodotto dalla Rai. “Chi è senza colpa” è un viaggio on the road attraverso l’Italia del noir, guidato da Orso Tosco, scrittore e viaggiatore che diventa a tutti gli effetti un personaggio, un Virgilio contemporaneo che ci accompagna tra città, periferie e paesaggi sospesi dove il buio si mescola alla realtà. Il film nasce dal desiderio di esplorare le radici e le declinazioni del noir nella letteratura italiana, ma anche di riflettere su ciò che lo genera: la società, la colpa, la marginalità, la violenza, l’umanità che si nasconde dietro i delitti e le ossessioni dei nostri tempi. La regia si fonda su un rigore visivo e compositivo che restituisce le atmosfere del genere, intrecciando materiali d’archivio, interviste e osservazione del paesaggio.

La presentazione del film sarà anche l’occasione di incontrare gli autori per parlare dei loro ultimi romanzi e per il tradizionale firmacopie. L’ingresso è gratuito, la prenotazione a questo link

Cast and credits 
Chi è senza colpa 
Viaggio nel noir italiano
di Katiuscia Magliarisi
Regia Riccardo Alessandri
con Orso Tosco nel ruolo dell’inviato
Soggetto, sceneggiatura e interviste Katiuscia Magliarisi
Regia, fotografia e montaggio Riccardo Alessandri
Con la partecipazione di Maurizio Blini, Massimo Carlotto, Piero Colaprico, Luca Crovi, Alessandro Curioni, Maurizio De Giovanni, Omar Di Monopoli, Vins Gallico, Gabriella Genisi, Antonio Lanzetta
Gaetano Savatteri, Ilaria Tuti, Mariolina Venezia
Produttore esecutivo Alessandro Rustichelli
A cura di Federica De Cesare
In redazione Maria Laura Bartolucci
Ricerche d’archivio Teche Rai Andrea D’Alfonso
Una produzione Rai – Contenuti Digitali e Transmediali
realizzata per il programma RAI ITACA
un programma di Giulio Di Martino
Referente editoriale Veronica Vetrulli

