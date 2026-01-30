Varese
A Varese arriva il festival Nord in Giallo, si parte con “Chi è senza colpa”
La Sala Montanari ospita il secondo appuntamento del percorso che anticipa la quarta edizione del festival Nord in Giallo, che sarà il 22 e 23 maggio a Varese.
Sabato 14 febbraio alle ore 18.00 ci sarà la proiezione di Chi è senza colpa, docufilm del regista Riccardo Alessandro, ideato da Katiuscia Magliarisi. Saranno presenti gli autori per raccontare come è nato il film, che si pone come un viaggio nel noir italiano contemporaneo. Un incontro arricchito dalla presenza degli scrittori Maurizio Blini, Piero Colaprico, Luca Crovi e Orso Tosco. L’ingresso è gratuito, con prenotazione richiesta. Appuntamento il 14 febbraio nella sala di via dei Bersaglieri.
Dopo la conversazione che si è tenuta lo scorso mese di dicembre con Luciano Canfora e incentrata sul romanzo poliziesco, sarà ora la volta della presentazione del docufilm prodotto dalla Rai. “Chi è senza colpa” è un viaggio on the road attraverso l’Italia del noir, guidato da Orso Tosco, scrittore e viaggiatore che diventa a tutti gli effetti un personaggio, un Virgilio contemporaneo che ci accompagna tra città, periferie e paesaggi sospesi dove il buio si mescola alla realtà. Il film nasce dal desiderio di esplorare le radici e le declinazioni del noir nella letteratura italiana, ma anche di riflettere su ciò che lo genera: la società, la colpa, la marginalità, la violenza, l’umanità che si nasconde dietro i delitti e le ossessioni dei nostri tempi. La regia si fonda su un rigore visivo e compositivo che restituisce le atmosfere del genere, intrecciando materiali d’archivio, interviste e osservazione del paesaggio.
La presentazione del film sarà anche l’occasione di incontrare gli autori per parlare dei loro ultimi romanzi e per il tradizionale firmacopie. L’ingresso è gratuito, la prenotazione a questo link