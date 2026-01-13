A Varese il centro anziani di Biumo chiude per far spazio allo studentato: “Perchè nessuno ha pensato a noi?”

Biumo apre le porte ai giovani. Ma le chiude ai suoi anziani. Tra i risvolti negativi del progetto dello studentato c’è lo “sfratto” recapitato ieri ai circa 30 anziani che frequentano il centro di via Frasconi a Varese.

In verità, era nota da tempo la notizia che quello spazio di socialità per over 65 non sarebbe stato più disponibile con l’avanzamento dello studente. Ma la chiusura senza un’alternativa valida è un colpo che non si aspettavano.

«Ieri si è presentato un rappresentante del Comune che ci ha annunciato la chiusura immediata del centro proponendoci, come alternative, il centro anziani ad Avigno – spiega Rosa , ultraottantenne, che non vuole rinunciare al suo passatempo quotidiano – Come possono ritenere che, alla nostra età, prendiamo due o più mezzi per raggiungere questo altro centro? Ci sono alcune persone in carrozzina, altre con le stampelle…. Chiudere il nostro spazio vuol dire condannarci a stare in casa davanti alla televisione ».

La notizia della chiusura del centro era stata spiegata e c’era stato anche un incontro in Comune in cui erano stati definiti dei tempi. Già dopo le vacanze estive via Frasconi non avrebbe dovuto riprendere, invece il locale è tornato vivo e vivace come sempre.

I frequentatori pensavano che i programmi fossero cambiati e che le loro richieste di mantenere la sede fossero state accettate, ma senza approfondire la situazione. Poi ieri la doccia fredda e un futuro quanto mai incerto; « Le alternative proposte inoltre – prosegue Rosa – non sono immediate ma diventeranno possibili tra 5 o sei mesi. E nel frattempo? Perchè quando è stato progettato lo studentato nessuno a pensato a noi?».

La risposta dell’assessore Roberto Molinari

Chiede tempo e confronto l’assessore ai servizi sociali del Comune di Varese Roberto Molinari: « Il progetto iniziale dello studentato ha subito delle modifiche per rispettare i parametri richiesti. Anche lo spazio del centro sociale, è dovuto così rientrare nel piano globale. Io voglio trovare un’alternativa possibile per quanti frequentano lo spazio di via Frasconi ma dobbiamo cercare di venire incontro a tutte le esigenze. Le attività vanno sospese perchè c’è un cantiere che deve procedere. Ho proposto di proseguire al centro di via Astico ad Avigno. Comprendo che non sia comodo come quello attuale e richieda qualche sforzo in più. Altrimenti devono attendere che individuiamo un’altra soluzione: non sarà la stessa cosa, dovranno rinunciare a qualcosa, magari dovranno pensare a un’organizzazione differente modulata su più giorni e Orari. Il Comune sta cercando una soluzione nel quartiere che vada bene a tutti: chiediamo pazienza e collaborazione».