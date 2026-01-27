A Varese il tradizionale appuntamento con la cena lombarda della Croce Rossa
Appuntamento sabato 7 febbraio per una cena a base di antipasti, un piatto a scelta tra polenta e zola, polenta e cinghiale o trippa, e buffet di dolci. Tombolata sociale e tesseramento
La Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese invita la cittadinanza alla cena tradizionale lombarda, in programma sabato 7 febbraio presso la sede CRI di Varese, in via Jean Henry Dunant 2.
Un appuntamento che unisce tradizione, convivialità e solidarietà, con l’obiettivo di sostenere concretamente le attività che il Comitato svolge quotidianamente sul territorio a favore delle persone più vulnerabili.
Il contributo raccolto durante la serata permetterà di sostenere le attività socio-assistenziali, sanitarie ed educative della Croce Rossa di Varese tra cui: attività di formazione del personale volontario, l’ambulatorio infermieristico, il mantenimento dei mezzi e la capacità di risposta ai bisogni emergenti della comunità.
A partire dalle ore 20.00 sarà possibile gustare un menù ispirato alla tradizione lombarda, con buffet di antipasti, un piatto a scelta tra polenta e zola, polenta e cinghiale o trippa, e buffet di dolci.
La quota di partecipazione è di 25 euro.
È previsto anche il servizio d’asporto (15 euro), con ritiro dalle 18.30 alle 19.30 che prevede: un piatto a scelta e un dolce.
Le prenotazioni sono obbligatorie entro giovedì 5 febbraio:
via mail: eventi@crivarese.it Cellulare: 366 6454396
La serata sarà arricchita dal tradizionale gioco della tombola e sarà inoltre possibile diventare Socio Sostenitore della Croce Rossa Italiana di Varese.
Con una donazione annuale di 20 euro, anche chi non ha la possibilità di svolgere attività di volontariato può essere parte attiva dell’impegno della Croce Rossa sul territorio, sostenendo concretamente i servizi rivolti alla comunità.
«La partecipazione della cittadinanza è fondamentale per permetterci di continuare a essere presenti sul territorio, accanto a chi ha più bisogno» Simone Filippi, Presidente – Croce Rossa Italiana Comitato di Varese
