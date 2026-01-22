A Varese in via Maspero prende forma la “Casa delle fragilità”

La riqualificazione della palazzina di via Maspero entra nella sua fase cruciale. Sono infatti in corso i lavori che trasformeranno l’edificio nella nuova “Casa delle fragilità”, un polo sociale pensato per offrire non solo un tetto, ma un vero e proprio percorso di riscatto per le persone senza dimora.

Il progetto, denominato “Stazione di Posta”, è sostenuto da un importante finanziamento del PNRR superiore a 1 milione di euro. L’obiettivo dichiarato dall’Amministrazione è superare la logica della gestione emergenziale per approdare a un sistema di supporto strutturato.

Un dormitorio da 25 posti

Gli interventi di ristrutturazione sono ormai quasi ultimati per quanto riguarda l’area dormitorio. Gli ambienti, totalmente rinnovati, saranno in grado di ospitare fino a 25 persone.

«Le stanze sono state completamente riqualificate con l’intento di restituire dignità alle persone ospitate», spiega l’assessore ai Servizi Sociali Roberto Molinari. L’assessore sottolinea inoltre come il lavoro di monitoraggio degli ultimi anni abbia già dato frutti: «Alcune situazioni prima emergenziali oggi hanno trovato stabilità e inserimento lavorativo, permettendo l’assegnazione di alloggi sociali e liberando posti per nuove accoglienze».

Non solo accoglienza: l’equipe multidisciplinare

La vera novità della struttura risiede nella sua natura multifunzionale. La palazzina di via Maspero non sarà un semplice rifugio notturno, ma la sede di un’equipe educativa multidisciplinare. Questo team di professionisti avrà il compito di predisporre progetti individualizzati per ogni ospite, creando una rete con i servizi e gli enti già attivi sul territorio varesino.

Soddisfatto il sindaco Davide Galimberti: «Varese è una città che pensa a tutti, dando supporto anche ai più fragili. Questo spazio rinnovato e sicuro, presidiato da personale formato, deve essere il punto di partenza per ricostruire legami e prospettive di vita».