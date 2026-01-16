A Varese nuova mobilitazione del Comitato per la Palestina: sabato si “rompe il silenzio” in piazza

Da ventisei settimane a Varese si rinnova l’appuntamento di protesta per le condizioni in cui vive il popolo palestinese. Sabato 17 gennaio, il Comitato Varesino per la Palestina torna in piazza del Garibaldino con la manifestazione Rompiamo il Silenzio!, un presidio pacifico che si terrà a partire dalle 16:30, con un momento simbolico di “rumore collettivo” dalle 17:00 alle 17:15.

L’iniziativa, nata per denunciare il genocidio del popolo palestinese e le dinamiche che lo alimentano e giustificano, rappresenta una forma di mobilitazione costante e visibile nel cuore della città.

Questa settimana, la manifestazione concentra la propria attenzione sull’utilizzo strumentale dello sport come veicolo di legittimazione politica e repressione del dissenso.

Il riferimento diretto è alla recente tappa varesina del percorso della fiaccola olimpica invernale, durante la quale alcuni membri del Comitato hanno manifestato pacificamente — e in silenzio — il proprio dissenso rispetto alla partecipazione di Israele alle Olimpiadi, considerata in aperto contrasto con lo spirito olimpico di pace e fratellanza tra i popoli.

«È inaccettabile — dichiarano dal Comitato — che un’occasione festosa venga utilizzata per normalizzare crimini di guerra, mentre sponsor legati a economie dell’oppressione si presentano come sostenitori dei valori sportivi.»

Nel comunicato diffuso dal Comitato si evidenzia il contrasto tra il tono celebrativo dell’evento sportivo e la presenza di forze dell’ordine in assetto antisommossa, interpretata come una repressione simbolica della libertà di espressione.

Secondo i promotori, si è assistito a un ribaltamento dei valori: «Lo sport dovrebbe unire, non coprire le ingiustizie. E invece — affermano — è stato trasformato in vetrina pubblicitaria per sistemi che producono morte, discriminazione, abuso e violenza.»

La protesta intende quindi denunciare il legame tra sport, potere e narrazione dominante, e rivendicare il diritto a un pensiero critico e a una solidarietà attiva nei confronti del popolo palestinese.