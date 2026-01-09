A Varese torna in scena “La danza di un re in ascolto” con la voce di Anastassia Artamonov

Un re che regna ascoltando, una nave come metafora dell’anima, una danza che diventa scoperta di sé: torna a Varese “La danza di un re in ascolto”, lo spettacolo firmato dalla Compagnia AltroVerso che andrà in scena giovedì 24 gennaio 2026 alle 21.00 presso l’Auditorium San Giovanni Bosco in via Monte Generoso 59. Dopo il successo della prima rappresentazione nel marzo 2025, la compagnia ripropone lo spettacolo con una nuova veste e la partecipazione straordinaria della cantante Anastassia Artamonov.

Liberamente ispirato al racconto “Un re in ascolto” di Italo Calvino, contenuto nella raccolta Sotto il sole giaguaro, lo spettacolo nasce da un’idea della scenografa e costumista Beatrice Torresin, come progetto di tesi all’Accademia di Belle Arti di Brera. La regia e le coreografie sono firmate da Stefano Arado, anche interprete principale nel ruolo del Re.

Lo spettacolo si sviluppa come una narrazione in danza, dove il corpo sostituisce la parola. Il Re — immobile, silenzioso, anonimo — vive in ascolto dei suoni che provengono dall’interno della nave in cui regna, cercando di governare il mondo senza mai uscirne. La sua è un’attesa angosciante della fine, che si trasforma però in un percorso interiore: attratto dalla voce di una donna, il Re inizia a danzare, spinto dal desiderio di conoscere e di farsi conoscere. Un gesto di rottura e rinascita, che lo porterà a lasciare il trono, ma a ritrovare se stesso.

Nel cast troviamo, oltre a Stefano Arado nel ruolo del Re, Federica Celentano (La Donna), e un gruppo di interpreti che incarnano i Rumori Interni ed Esterni della nave: Aurora Bonfante, Jusyanne Falce, Camilla Tosi, Valentina Sausa, Noemi Grambone e Stefano Poggi, quest’ultimo anche nel ruolo del Nuovo Re. La voce narrante è di Michele Messina.

A rendere ancora più intensa questa nuova edizione dello spettacolo sarà la partecipazione della cantante Anastassia Artamonov, la cui voce accompagna il viaggio del protagonista in un crescendo emotivo.

Biglietti e informazioni

I biglietti sono disponibili al prezzo di 15 euro (+ prevendita) sul sito Clappit, a questo link diretto