A Venegono Superiore la tradizione con il falò di Sant’Antonio

Il gruppo Alpini organizza per sabato 17 gennaio la consueta serata dedicata al falò tradizionale con un momento gastronomico a base di cotechino e lenticchie presso la sede di via Pasubio

Le tradizioni popolari tornano a scaldare l’inverno del Tradatese con uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Il gruppo Alpini di Venegono Superiore ha infatti ufficializzato i dettagli per il consueto Falò di Sant’Antonio, che si terrà sabato 17 gennaio nella cornice del Parco Pratone. Un momento di aggregazione che ogni anno richiama decine di famiglie intorno al fuoco, tra convivialità e riscoperta delle radici del territorio.

Sapori della tradizione e atmosfera comunitaria

La serata prenderà il via alle ore 19:00 presso la sede delle “Penne Nere”, situata nella Casa Alpina di via Pasubio 49 bis. Come da tradizione, il menù della serata sarà dedicato ai sapori tipici del periodo: i volontari serviranno cotechino e lenticchie, il piatto simbolo per eccellenza di questa ricorrenza, ideale per affrontare le temperature rigide della serata in un clima di festa e condivisione.

Il rito dell’accensione del fuoco

Il momento culminante della manifestazione è previsto per le ore 20:30, quando verrà acceso il grande falò. Il rito di Sant’Antonio, particolarmente sentito in tutta la provincia di Varese, rappresenta un passaggio simbolico verso la fine dell’inverno e l’invocazione di buoni auspici per l’anno appena iniziato. Gli Alpini invitano tutta la cittadinanza a partecipare numerosa per mantenere viva una celebrazione che unisce generazioni diverse attorno allo stesso calore.

Un presidio per il territorio

L’evento al Parco Pratone non è solo un momento di svago, ma testimonia ancora una volta l’impegno costante del gruppo Alpini di Venegono Superiore nella gestione degli spazi pubblici e nell’animazione sociale del paese. La Casa Alpina si conferma così un punto di riferimento fondamentale per la comunità, capace di trasformare un’area verde in un luogo di incontro e memoria storica.