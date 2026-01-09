Varese News

A8 Milano-Varese, chiusura notturna dello svincolo di Castellanza per lavori

La chiusura è prevista per quattro notti consecutive, da lunedì 12 a giovedì 15 gennaio, dalle 21:00 alle 5:00 del giorno successivo. Durante l’interruzione, gli automobilisti diretti verso Milano potranno utilizzare in alternativa lo svincolo di Legnano, situato nelle immediate vicinanze

A8 Legnano

Lo svincolo di Castellanza, lungo l’autostrada A8 Milano-Varese, resterà chiuso in entrata verso Milano nelle notti di lunedì 12, martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 gennaio, nella fascia oraria compresa tra le 21:00 e le 5:00. La chiusura è necessaria per consentire interventi di manutenzione alle barriere antirumore. I lavori programmati riguardano la manutenzione delle barriere antirumore presenti lungo il tratto autostradale in prossimità dello svincolo di Castellanza. Per consentire l’intervento in condizioni di sicurezza, sarà quindi vietato l’accesso in autostrada in direzione Milano dallo svincolo interessato. L’intervento si svolgerà esclusivamente in orario notturno per limitare i disagi alla viabilità.

 

Pubblicato il 09 Gennaio 2026
