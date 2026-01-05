Accordo strategico Como-Milano: il Museo “Leonardo da Vinci” rilancia il Tempio Voltiano

L’asse Como-Milano si rafforza nel segno della scienza e della storia. I Musei Civici di Como hanno siglato una collaborazione strategica con il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano per il rilancio del Tempio Voltiano. L’intesa mira a trasformare la struttura lariana in vista del prestigioso appuntamento con il Bicentenario della morte di Alessandro Volta, previsto per il 2027, rendendo l’esposizione più moderna, accessibile e di respiro internazionale.

Un nuovo volto per il Tempio

La collaborazione non sarà solo formale, ma toccherà aspetti concreti della vita del museo comasco. Gli esperti del “Leonardo da Vinci” supporteranno i colleghi lariani nella definizione di nuovi contenuti espositivi e nello sviluppo di percorsi di visita inclusivi. Un punto fondamentale dell’accordo riguarda anche il patrimonio materiale: è previsto infatti un supporto tecnico per la conservazione e il restauro degli strumenti scientifici e dei cimeli che compongono la collezione voltiana, garantendo la tutela dei beni originali dello scienziato che ha cambiato il mondo con l’invenzione della pila.

Verso le celebrazioni del 2027

L’obiettivo dichiarato è fare in modo che il Tempio Voltiano non sia solo un monumento da ammirare dall’esterno, ma un luogo vivo dove la scienza diventi un’esperienza condivisa. L’alleanza permetterà di inserire Como all’interno di reti culturali e scientifiche nazionali più ampie, attirando un pubblico diversificato che va dalle scolaresche ai turisti stranieri. Il cammino verso il 2027 diventa così un’occasione per ripensare la narrazione di Volta, collegando la memoria storica del territorio alle più moderne strategie di comunicazione museale.

Le voci dei protagonisti

« È un’alleanza strategica che unisce competenze e visioni per restituire al Tempio Voltiano il ruolo di luogo simbolo della cultura scientifica italiana », afferma Enrico Colombo, Assessore alla Cultura e Musei di Como.

« Dopo i progetti per Leonardo e Marconi, siamo lieti di collaborare con Como per valorizzare l’eredità di Alessandro Volta » le parole di Fiorenzo Marco Galli, Direttore Generale Fondazione Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano.