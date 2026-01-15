Varese News

Accusato di violenza sessuale su minore assolto a Varese perché il fatto non sussiste

La Procura aveva chiesto una condanna a 8 anni. L’imputato era un ex amico di famiglia della bambina

Aveva parlato in aula dichiarandosi completamente estraneo ai fatti legati a quella terribile vicenda, che riguardava accuse di violenza sessuale su minore: lui, ex amico dei genitori, uomo maturo, e quelle presunte attenzioni nei confronti di una bambina di soli sei anni, figlia della coppia.

Ma quelle confidenze da parte della bimba, trasformatasi in denuncia e poi in processo, non hanno trovato riscontro in fase dibattimentale, ovvero nel luogo deputato a stabilire se sia stata raggiunta o meno la prova di un fatto oltre ogni ragionevole dubbio.

La decisione è arrivata dal collegio di Varese nella giornata di mercoledì 14 gennaio: assoluzione «perché il fatto non sussiste», la formula più ampia che scagiona completamente l’uomo, difeso dall’avvocato Omar Salmoiraghi.

I fatti contestati risalgono al 2011. L’ipotesi di reato, come si accennava, è di estrema gravità: violenza sessuale aggravata su minore. Si tratta di un episodio avvenuto molti anni fa, dopo che la parte offesa, confidandosi con alcuni compagni di scuola, aveva fatto riferimento a presunte attenzioni ricevute da un adulto.

In un primo momento le indagini si erano concentrate sul padre, poi completamente prosciolto da ogni accusa; successivamente l’attenzione della magistratura si è spostata su un amico di famiglia.

Per tali accuse la Procura aveva chiesto una condanna a otto anni di carcere e la famiglia, costituitasi parte civile, aveva avanzato una richiesta di risarcimento pari a 150.000 euro, con una provvisionale di un terzo immediatamente esigibile.

Pubblicato il 15 Gennaio 2026
