Addio a Don Massimo Frigerio, sacerdote originario di Saronno ed ex parroco di Malnate

Si è spento ieri, lunedì il 26 gennaio, don Massimo Frigerio, sacerdote molto conosciuto e stimato in diverse comunità della Diocesi di Milano. Era nato a Saronno il 29 dicembre 1937 e avrebbe compiuto 89 anni tra pochi mesi.

La sua lunga vita sacerdotale è stata caratterizzata da un forte impegno nella formazione dei giovani e nella guida pastorale di varie comunità, tra cui Malnate e Valmadrera, in provincia di Lecco.

Una vita per la Chiesa

Don Massimo Frigerio era stato ordinato sacerdote il 28 giugno 1961 nel Duomo di Milano. Subito dopo l’ordinazione aveva iniziato il suo servizio come vicerettore al Seminario di Seveso, dove era rimasto fino al 1970. Seguì poi un incarico come direttore spirituale al Collegio Arcivescovile di Porlezza e, successivamente, come rettore al Seminario di Masnago e ancora una volta al Seminario di Seveso, dove servì dal 1976 al 1984.

L’esperienza nelle parrocchie

Nel 1984 iniziò il suo servizio pastorale come parroco della Parrocchia di San Martino a Malnate, incarico che mantenne per dodici anni, fino al 1996. In quella comunità si distinse per la sua attenzione alla catechesi e al dialogo con le famiglie. Dal 1996 al 2014 fu parroco a Valmadrera, nel Lecchese, nella parrocchia di Sant’Antonio Abate, diventando una figura di riferimento per la comunità locale.

Ruoli di responsabilità in diocesi

Accanto al ministero parrocchiale, Don Frigerio ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo nella Diocesi di Milano. Dal 2003 al 2010 fu membro della Commissione Arcivescovile “De Promovendis ad Ordines”, dal 2005 al 2010 fu parte del Consiglio Presbiterale e del Collegio dei Consultori. È stato inoltre decano del Decanato di Lecco e coordinatore della Pastorale giovanile dal 2011 al 2014.

Gli ultimi anni a Canegrate

Dal 2014 Don Massimo Frigerio viveva presso la parrocchia di Santa Maria Assunta a Canegrate, dove era residente e collaborava con il clero locale, continuando a portare la sua esperienza e la sua disponibilità anche in età avanzata.

Chi lo ha conosciuto ne ricorda l’intelligenza, la sobrietà e l’impegno costante per il bene della Chiesa e delle comunità che ha servito.

I funerali a Saronno

La cerimonia funebre si terrà domani, mercoledì 28 gennaio, alle 15,45 nella chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo, in piazza Libertà a Saronno. La cerimonia sarò preceduta dalla recita del Rosario