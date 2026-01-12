Varese News

Addio a Franco Molinari, colonna dello sport varesino e scopritore di talenti

Originario di Golasecca, si è spento all'età di 83 anni. Storico dirigente di Gavirate e Sestese, fu grande appassionato anche di ciclismo. Mercoledì i funerali

Lo sport del Varesotto piange la scomparsa di Franco Molinari, una figura ineguagliabile che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento per il calcio dilettantistico e il ciclismo locale. Molinari, che aveva da poco compiuto 83 anni, si è spento lasciando un vuoto profondo nelle comunità di Golasecca, dove risiedeva, e in tutte le società sportive che ha guidato con passione. (foto dal gruppo Facebook EX CICLISTI ANNI 60,70,80,90)

Una vita tra calcio e ciclismo

Franco Molinari è stato un dirigente di lungo corso, legato a doppio filo con realtà storiche come l’U.P. Gavirate Calcio e la Sestese. Nel calcio dilettantistico era stimato non solo come presidente e dirigente, ma soprattutto come un grande scopritore di talenti, capace di intuire il potenziale dei giovani atleti e di accompagnarli nella loro crescita.

Ma il suo cuore batteva forte anche per il ciclismo, disciplina in cui è stato attivo per anni, dimostrando quella versatilità e quell’entusiasmo che lo hanno reso un personaggio unico nel panorama sportivo della provincia.

L’ultimo saluto

La notizia della sua scomparsa ha colpito duramente la famiglia: la moglie Marisa, i figli Danila, Mauro e Gianni, e i nipoti Martin, Stella, Micol e Greta, a cui era legatissimo.

I funerali si svolgeranno mercoledì 14 gennaio alle ore 10.30 nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta a Golasecca (Piazza della Libertà). La funzione sarà preceduta dalla recita del Santo Rosario alle ore 10.00.

Per chi volesse porgere l’ultimo saluto, la salma è composta presso la “Casa Funeraria Chinello” in via Beltramolli 2 a Somma Lombardo, visitabile tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

Franco Molinari

Pubblicato il 12 Gennaio 2026
