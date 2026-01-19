Addio alla carta d’identità cartacea: a Varese scattano le aperture straordinarie della domenica
Dal 3 agosto 2026 il vecchio documento non sarà più valido. Per agevolare il passaggio alla CIE, gli uffici di via Sacco apriranno tutte le domeniche dal 25 gennaio al 22 marzo
Il conto alla rovescia per la storica “carta d’identità di carta” è ufficialmente iniziato. In base alle disposizioni ministeriali, a partire dal 3 agosto 2026 il vecchio modello cartaceo cesserà di avere validità, sia in Italia che all’estero. Per evitare code dell’ultimo minuto e favorire una transizione fluida, il Comune di Varese ha predisposto un piano di aperture straordinarie dell’Ufficio Anagrafe.
Domeniche in via Sacco: il calendario
Per due mesi, da domenica 25 gennaio fino a domenica 22 marzo, gli uffici demografici di via Sacco resteranno aperti ogni domenica per il rilascio esclusivo della Carta di Identità Elettronica (CIE). La CIE non è solo un documento d’identità più sicuro e resistente, ma rappresenta la “chiave” per accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione.
Come prenotare: i numeri utili
L’accesso agli uffici nelle giornate di domenica avverrà esclusivamente su appuntamento. Il servizio è prioritario per i cittadini sprovvisti di CIE e privi di altri documenti validi per l’espatrio (come il passaporto).
È possibile fissare l’incontro chiamando i seguenti numeri: da lunedì a giovedì (ore 9.00 – 12.00): 0332 255365 oppure 0332 255225; da lunedì a giovedì (ore 14.00 – 16.00): 0332 255358.
Cosa portare all’appuntamento
Per completare la pratica, i cittadini dovranno presentarsi muniti di: la vecchia carta d’identità cartacea (o la denuncia di smarrimento/furto); una fotografia recente; per i minori è obbligatoria la presenza del minore stesso. Se si presenta un solo genitore, dovrà portare con sé la dichiarazione di richiesta firmata dal genitore assente, con allegata la fotocopia del documento di quest’ultimo.
Addio alla carta d’identità cartacea: tutte le novità sui servizi demografici spiegate dall’anagrafe di Varese
