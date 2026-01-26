Varese News

Politica

Adolescenza, dal conflitto al dialogo: proposta del Movimento Vidoletti per i genitori varesini

II progetto che sarà proposto nelle scuole vede incontri, curati dalla pedagogista Chiara De Giorgio, per affrontare temi legati al rapporto genitori e figli

movimento vidoletti

Il Movimento Angelo Vidoletti lancia a Varese un progetto formativo per i genitori degli studenti delle scuole medie, per aiutare le famiglie a trasformare i conflitti dell’adolescenza in occasioni di dialogo e crescita.

Gli incontri, curati dalla pedagogista Chiara De Giorgio, affronteranno temi come comunicazione genitori‑figli, gestione dei contrasti, autonomia e responsabilizzazione dei ragazzi, con una metodologia partecipativa basata su confronto e condivisione di esperienze.

L’iniziativa sarà proposta alle scuole del capoluogo e punta a rafforzare l’alleanza educativa tra famiglia e istituti scolastici, costruendo una comunità capace di sostenere i giovani senza spezzare il legame affettivo e valoriale che unisce genitori, scuola e territorio

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 26 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.