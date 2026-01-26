Adolescenza, dal conflitto al dialogo: proposta del Movimento Vidoletti per i genitori varesini
II progetto che sarà proposto nelle scuole vede incontri, curati dalla pedagogista Chiara De Giorgio, per affrontare temi legati al rapporto genitori e figli
Il Movimento Angelo Vidoletti lancia a Varese un progetto formativo per i genitori degli studenti delle scuole medie, per aiutare le famiglie a trasformare i conflitti dell’adolescenza in occasioni di dialogo e crescita.
Gli incontri, curati dalla pedagogista Chiara De Giorgio, affronteranno temi come comunicazione genitori‑figli, gestione dei contrasti, autonomia e responsabilizzazione dei ragazzi, con una metodologia partecipativa basata su confronto e condivisione di esperienze.
L’iniziativa sarà proposta alle scuole del capoluogo e punta a rafforzare l’alleanza educativa tra famiglia e istituti scolastici, costruendo una comunità capace di sostenere i giovani senza spezzare il legame affettivo e valoriale che unisce genitori, scuola e territorio
