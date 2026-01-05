Varese News

Aeroporto in tilt a Sharm, vacanzieri varesini bloccati per ore dopo il guasto in Grecia: “Noi abbandonati”

Tra i turisti fermi in aeroporto anche molti lombardi: "La compagnia aerea ci ha abbandonati, nessuno ci dice quando potremo ripartire"

Ore di attesa, nessuna informazione e condizioni sempre più difficili. È quanto stanno vivendo anche diversi turisti del Varesotto, rimasti bloccati all’aeroporto di Sharm el Sheikh, in Egitto, a seguito del grave guasto ai sistemi di controllo del traffico aereo in Grecia che ha paralizzato numerosi collegamenti internazionali.

Il problema, come noto, riguarda i sistemi di radiofrequenza dei centri di controllo d’area di Atene e Macedonia, che hanno costretto le autorità a sospendere decolli e atterraggi e a riorganizzare lo spazio aereo. Una situazione che ha avuto ripercussioni a catena anche sui voli diretti verso il Mar Rosso e operati da compagnie europee.

Tra i passeggeri coinvolti ci sono anche viaggiatori diretti in Lombardia. A raccontare quanto sta accadendo è un turista della provincia di Varese, fermo nello scalo egiziano insieme a centinaia di altre persone.

«A seguito dei problemi legati ai radar greci – spiega – ci troviamo bloccati da oggi pomeriggio all’aeroporto di Sharm senza acqua, cibo e alcuna informazione su quando e se ci riporteranno a casa. L’unica risposta che abbiamo ricevuto è: “trovatevi un alloggio e un volo alternativo per rientrare”».

Una gestione che i passeggeri definiscono inaccettabile. «Ci sono bambini, anziani e persone in difficoltà – prosegue la testimonianza – è davvero una situazione che EasyJet sta gestendo male. Nessuno ci ha fornito assistenza, né acqua né cibo. Per ore l’aeroporto è rimasto praticamente fermo, con un solo bar che ha riaperto solo da poco».

Secondo quanto riferito dai viaggiatori, né la compagnia aerea né l’aeroporto avrebbero fornito indicazioni chiare sulle tempistiche o sulle soluzioni alternative, lasciando i passeggeri a organizzarsi autonomamente in uno scalo affollato e sotto pressione.

Nel frattempo, le autorità greche continuano a lavorare per risolvere il guasto che ha causato la chiusura parziale dello spazio aereo. Al momento restano consentiti soltanto i sorvoli senza atterraggio, mentre non è stata indicata una tempistica certa per il ritorno alla piena operatività.

Una crisi che, al di là degli aspetti tecnici, sta avendo un impatto diretto e pesante anche su molti viaggiatori lombardi, tra cui famiglie del Varesotto ora bloccate all’estero senza certezze sul rientro.

Pubblicato il 05 Gennaio 2026
