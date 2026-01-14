Aggressione al pronto soccorso di Gallarate, infermiere colpito al volto da un paziente

Nuovo episodio di violenza al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate. Nella serata di domenica un infermiere è stato aggredito da un paziente in attesa, colpito con un pugno in faccia mentre cercava, insieme a un collega, di spostare l’uomo che si era sdraiato davanti alla porta della sala d’attesa.

Il paziente, in evidente stato confusionale e con forte alitosi alcolica, dopo essere stato sistemato su una carrozzina aveva iniziato a urlare e, nel parapiglia, ha sferrato il colpo che ha raggiunto l’operatore sanitario a un occhio, rompendogli anche gli occhiali. A bloccarlo sono intervenute le guardie giurate, che lo hanno immobilizzato e fatto adagiare su una barella.

L’infermiere è stato medicato e per lui la prognosi è di cinque giorni.

L’episodio arriva a poche ore di distanza da un altro intervento delle forze dell’ordine sempre al pronto soccorso di Gallarate: sabato un giovane inglese, appena atterrato a Malpensa, era arrivato in ospedale in forte stato di alterazione alcolica, mettendo in atto comportamenti pericolosi Allertate le forze dell’ordine, erano intervenute per bloccare il ragazzo . Il giovane aveva poi proseguito a dare in escandescenze anche dopo essere stato liberato dalle manette e sono dovuti ritornare i carabinieri.

Nonostante l’inasprimento delle pene e l’introduzione dell’arresto in flagranza anche differita per chi aggredisce il personale sanitario, la sicurezza di chi lavora nei pronto soccorso resta un tema estremamente delicato, al centro del confronto tra istituzioni e operatori.