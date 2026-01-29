Al Castello di Masnago inedita esposizione dell’opera di Renato Guttuso Danae da Gustav Klimt
L'opera fu realizzata a Velate nel 1984 da Guttuso per onorare la figura del pittore austriaco che aveva eseguito tra il 1907 e il 1908 una sua interpretazione del mito greco
In occasione del percorso museale I dipinti di Renato Guttuso della Fondazione Francesco Pellin, in corso al Castello di Masnago fino al 29 marzo, da domenica 1 febbraio verrà esposta la Danae da Gustav Klimt, realizzata da Renato Guttuso. Il dipinto, di proprietà privata, per la prima volta viene esposto a Varese.
L’opera fu realizzata a Velate nel 1984 da Guttuso per onorare la figura del pittore austriaco Gustav Klimt che aveva eseguito tra il 1907 e il 1908 una sua interpretazione del mito greco. Al formato rettangolare di Klimt, Guttuso contrappone una sua versione tonda, offrendo una lettura più moderna e carnale consona al suo realismo soggettivo.
Per l’occasione, domenica 1 febbraio alle ore 17.00 ci sarà la conferenza a cura di Serena Contini e intitolata Gli omaggi di Guttuso ai Maestri del passato: da Botticelli a Raffaello, da Cranach a Caravaggio, da Klimt a Picasso. Un’occasione per immergersi nell’arte e in una delle sue prospettive più suggestive: la bellezza femminile. Per maggiori info: www.museivarese.it. Per le visite guidate museivarese@
cooperativasullarte.it
