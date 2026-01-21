Al Gagarin le visioni nordeuropee di Chantal Acda battezzano la rassegna Sogliæ

Jazz, elettronica e folk si incontrano nel disco della cantante Belga, che inaugura la nuova rassegna dedicata ai linguaggi musicali ibridi e ai margini

Un nuovo ambiente musicale che prova a tracciare rotte inedite, partendo da uno dei suoi avamposti culturali più attivi. Si chiama Sogliæ – Suoni di Confine ed è la rassegna che prende vita al Circolo Gagarin di Busto Arsizio. Questo nuovo cartellone nasce con l’idea di «muoversi lungo i margini e insistere sui confini e sulle zone di contatto tra generi e pratiche sonore differenti», dove jazz, elettronica, folk e musica sperimentale si fondono senza l’ingombro delle “etichette” attribuite ai vari generi musicali. Un itinerario dedicato alla scoperta di linguaggi ibridi che sceglie di aprire spazi di immaginazione attraverso una proposta curata, come testimoniato dai nomi che suoneranno a Busto Arsizio: il 15 febbraio Pietra Tonale e poi a marzo Massimo Silverio, finalista nel 2024 al Premio Tenco per il miglior album in dialetto con il bellissimo esordio Hrudja, a cui ha fatto seguito ad ottobre Surtùm.

AD INAUGURARE SOGLIÆ CHANTAL ACDA

A inaugurare questo ciclo di appuntamenti, domenica 1 febbraio, arriva Chantal Acda, tra le voci più profonde della scena folk e sperimentale europea. La musicista belga è un nome di riferimento per chi segue i circuiti indipendenti del continente, forte di una sensibilità rara e di collaborazioni con artisti come Bill Frisell, Peter Broderick e Shahzad Ismaily. Sul palco di via Galvani, Acda presenta dal vivo The Whale.

Spiegano gli organizzatori, «sul palco del Circolo Gagarin Acda presenterà album nato come vero e proprio lavoro collettivo insieme alla band con cui suona da oltre quindici anni. Registrato e mixato in pochi giorni durante un ritiro artistico immerso nella natura, il disco celebra la forza del dare musica insieme, l’interazione e l’energia che si sprigionano tra musicisti che condividono un lungo percorso umano e creativo. Un lavoro che attraversa folk, momenti più groove-oriented e aperture rock, e che dal vivo trova una dimensione naturale e liberatoria».

<a href="https://chantalacda-the-whale.bandcamp.com/album/the-whale">The Whale by Chantal Acda</a>

LE INFORMAZIONI E I BIGLIETTI PER IL CONCERTO

L’evento inizia alle 19. L’ingresso è riservato ai soci ARCI, con un biglietto a 6 euro; la prevendita è disponibile sulla piattaforma DICE.

Quando: 1 febbraio 2026

A che ora: alle 19:00

Dove: Circolo Gagarin – Via Galvani 2bis, Busto Arsizio

Costo: ingresso 6€ + ddc

Per chi: riservato ai soci e alle socie ARC