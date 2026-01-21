Al Liceo Legnani di Saronno nasce “Margaritas”, il festival della cultura condivisa aperto alla città
Un calendario di incontri gratuiti, pomeridiani e serali, che da gennaio a maggio apriranno la scuola anche alla cittadinanza affrontando tanti temi diversi con lezioni tenute dai docenti del Legnani
E’ stata presentata questa mattina al Liceo Legnani di Saronno la prima edizione del Festival della cultura condivisa “Margaritas. Perle di saggezza”, un nuovo progetto che apre la scuola alla città e invita studenti e cittadini a un percorso comune di conoscenza e approfondimento culturale.
Un festival che nasce dall’idea di cultura condivisa
«Il titolo scelto non è casuale – ha spiegato la dirigente dell’istituto Chiara Lanzani – Le “margaritas”, le perle, richiamano l’idea di qualcosa di prezioso, capace di riflettere la luce in modi sempre diversi. Piccole perle di conoscenza, su tanti temi diversi e interessanti. Il progetto mira a stimolare curiosità e interessi negli studenti, offrendo un’alternativa culturale ai modelli di fruizione rapida e passiva come l’uso eccessivo dello smartphone, senza l’impegno rigido e duraturo di un corso tradizionale. Una proposta aperta anche a tutti coloro che vogliano scoprire o approfondire i vari temi proposti. Gli incontri, vari e indipendenti l’uno dall’altro, permettono a ciascuno di “costruire” la propria collana di perle, partecipando secondo i propri gusti, curiosità e passioni».
Incontri tra scuola e città
Il festival, organizzato e curato dai docenti del Liceo Legnani, propone un ricco calendario di incontri pomeridiani e serali, che si svolgeranno dal mese di gennaio fino al 14 maggio nell’Aula Magna dell’istituto di via Volonterio. Gli in contri pomeridiani avranno inizio alle 14,45 e quelli serali alle 20,30.
I temi attraversano ambiti molto diversi: astronomia, letteratura classica e moderna, storia del cinema, musica, matematica, storia e arti visive. Una scelta che rispecchia la volontà di offrire una proposta multiforme e accessibile, capace di parlare a pubblici differenti.
