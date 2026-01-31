Varese News

Al Teatro Duse di Besozzo il Consiglio comunale dei ragazzi parla di “gentilezza in azione”

L’esperienza del CCR di Besozzo si conferma un percorso educativo che avvicina i giovani alla vita civica e al senso di comunità

Una serata dedicata alla cittadinanza attiva e ai valori del vivere insieme ha visto protagonisti i ragazzi del CCR – Comitato Comunale dei Ragazzi al Teatro Duse di Besozzo. L’iniziativa, dal titolo Gentilezza in azione, ha messo al centro l’impegno quotidiano dei più giovani e il loro ruolo nella comunità, dimostrando come la partecipazione possa iniziare già dai banchi di scuola.

I ragazzi del CCR sul palco del Teatro Duse

Gli alunni del CCR, in rappresentanza della scuola secondaria di primo grado Adamoli, hanno preso parte alla serata con attenzione e coinvolgimento, portando la voce della scuola in un contesto pubblico di forte valore educativo e civile. La loro presenza ha testimoniato come la scuola sia anche luogo di formazione sociale, capace di accompagnare i ragazzi nella comprensione dei diritti, dei doveri e del senso di appartenenza alla comunità.

Il percorso educativo e il ruolo degli insegnanti

Il lavoro del CCR è stato costruito nel tempo grazie alla guida delle professoresse Annamaria Pisciotti, Alessandra Croci e Sabrina Francesca Naldi, che hanno accompagnato gli studenti in un percorso di crescita orientato alla consapevolezza civica e alla partecipazione attiva. Un’esperienza che va oltre l’attività didattica tradizionale e che mira a rendere i ragazzi cittadini responsabili e protagonisti della vita besozzese.

Il dialogo con le istituzioni sulla gentilezza

Durante la serata il sindaco Gianluca Coghetto, insieme alle forze dell’ordine, ha dialogato con i ragazzi sul significato della gentilezza, intesa non come semplice atteggiamento individuale, ma come valore fondante del vivere civile e del lavoro quotidiano al servizio della collettività. Un confronto che ha mostrato come la gentilezza possa diventare uno strumento concreto di relazione, prevenzione e costruzione di fiducia.

Dalle parole alle azioni quotidiane

Gli alunni, insieme al loro “sindaco” Elia Manicone, hanno seguito con attenzione gli interventi, dimostrando capacità di ascolto e riflessione. Le tematiche emerse durante l’incontro non resteranno isolate: sotto il coordinamento della professoressa Pisciotti, le riflessioni saranno riportate all’interno della scuola Adamoli e trasformate in attività e azioni quotidiane dedicate al tema della gentilezza.

L’esperienza del CCR si conferma così una vera palestra di cittadinanza attiva, capace di avvicinare i giovani alle istituzioni e di renderli partecipi del presente e del futuro della propria comunità.

