Al via all’ospedale di Gallarate il progetto di orientamento biomedico per gli studenti del liceo Da Vinci-Pascoli
L'esperienza riguarda gli studenti delle classi quinte che sononsttai accolti dal personale dell'ostetricia ginecologia
È partito oggi il progetto sperimentale di orientamento in uscita con curvatura biomedica rivolto agli studenti delle classi quinte del Liceo Classico e Scientifico dell’ISIS Da Vinci-Pascoli di Gallarate. La prima giornata ha visto l’accoglienza di cinque studenti, coinvolti in un percorso di potenziamento orientativo promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Il progetto “Biologia con curvatura biomedica” ha l’obiettivo di rafforzare le competenze in ambito biologico e sanitario, con particolare attenzione alla dimensione laboratoriale, per accompagnare gli studenti verso una scelta consapevole dei percorsi universitari in area socio-sanitaria.
«Si tratta di un’iniziativa pensata per offrire alle future matricole un orientamento mirato – spiega il direttore socio-sanitario di ASST Valle Olona, John Tremamondo –. Un’opportunità importante, sia dal punto di vista formativo sia umano, per affrontare con maggiore consapevolezza il post-diploma».
Nel corso della giornata gli studenti hanno potuto conoscere da vicino l’attività dell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia, guidati dal direttore Giacomo Colombo e dalla coordinatrice Martina Bianchi, accompagnati dalla docente di Scienze e referente del progetto Antonella Colombo.
«La possibilità di osservare direttamente le professioni socio-sanitarie è un valore aggiunto fondamentale per l’orientamento», ha sottolineato la docente. Un concetto ribadito anche dal dottor Colombo: «Vivere il lavoro sul campo permette di comprendere l’impegno, la responsabilità e la dimensione umana che caratterizzano le professioni sanitarie».
Il progetto proseguirà nei prossimi mesi, fino a maggio e successivamente a settembre, coinvolgendo anche altri presidi ospedalieri di ASST Valle Olona.
