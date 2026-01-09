Alberto Bianco, due nuovi brani anticipano l’album “Camaleonte”
Il cantautore torinese anticipa il nuovo lavoro discografico con due brani. Il 9 febbraio l'uscita del disco, da marzo il tour con Roberto Angelini e Andrea “Fish” Pesce
Dopo la pubblicazione in digitale del doppio singolo “A casa di Mimì” e “Due parole”, BIANCO riavvolge ancora una volta il nastro in un percorso profondamente analogico in cui il magnete sfida l’algoritmo.
Come un 45 giri d’antan, il 9 gennaio 2026 esce “Camaleonte” e “Il serpente maculato dei cespugli” per Garrincha 373, due brani legati da un filo invisibile anticipano “Camaleonte”, l’omonimo album in uscita il prossimo 6 febbraio.
(Foto copertina di Agnese Carbone)
“Camaleonte” è la title track e il centro emotivo del disco, una canzone che racconta il cambiamento, la crescita e quella sospensione tipica dell’età adulta, quando si cambia colore per paura di scegliere e si osserva il mondo restando immobili. E forse crescere significa proprio questo, smettere di mimetizzarsi e accettare che mostrarsi è un rischio necessario.
Ad accompagnare “Camaleonte” c’è “Il serpente maculato dei cespugli”, brano strumentale che ne rappresenta la coda istintiva. Un movimento silenzioso, una tensione che non ha bisogno di parole. È il predatore silenzioso che vive sotto la pelle, l’energia che si muove anche quando sembri immobile.
Come l’intero disco, anche “Camaleonte” nasce da un’urgenza precisa: registrare l’essenza. Le sessioni di registrazione si sono svolte in una sola settimana a Torri in Sabina, prodotte insieme a Roberto Angelini e Andrea “Fish” Pesce. Un racconto di amicizia, crescita e disorientamento registrato su un Tascam 4 tracce, come quei capolavori del passato che facevano dell’urgenza una ragione di vita. Una scelta che restituisce una musica nuda, autentica e imperfetta, dove gli errori diventano parte del racconto trasformandosi in un valore. Un suono intimo e analogico che richiama alcune produzioni di Elliott Smith o John Frusciante, come se le canzoni arrivassero da un’altra epoca o, più semplicemente, dalle memorie di BIANCO.
L’album Camaleonte è in uscita il 9 febbraio in una preziosa edizione in gatefold su vinile bianco con artwork interamente disegnato a mano dai Cabani Bros, studenti della TheSIGN Comics & Arts Academy di Firenze.
Il disco prenderà vita anche dal vivo. Ad accompagnare BIANCO sul palco ci saranno Roberto Angelini e Andrea “Fish” Pesce, per una serie di concerti che riprendono lo spirito del disco: essenziali, veri, sempre in trasformazione, sera dopo sera.
CAMALEONTE in tour:
25 mar 2026 Sghetto Bologna
26 mar 2026 Colonne 28 Parma
28 mar 2026 Rebel House Pergola (Pu)
29 mar 2026 Magazzino sul Po Torino
30 mar 2026 Arci Bellezza Milano
18 apr 2026 Sala Vanni Firenze
19 apr 2026 tbc Cesena
